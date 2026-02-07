Partidul Umanist Social Liberal şi-a ales, la congresul național, noua structură de conducere a partidului. A fost lansat şi un nou proiect. PUSL rămâne unicul partid din România cu o structură de conducere colegială, în care deciziile se iau prin consens.

Codruț Sereș, fost ministru al Economiei, a fost ales în funcția de secretar general al PUSL, deputata Graţiela Gavrilescu a devenit preşedinte al Biroului executiv, europarlamentarul Maria Grapini - preşedinte al Biroului Permanent, Lorena Iordache - preşedinte al Forumului Umanist, iar Lavinia Șandru a fost aleasă în funcția de președinte al Biroului Central Strategie și Comunicare. În Rezolutia Congresului se pun bazele unei Alianțe a Binelui Comun, care să reunească personalități din domenii diverse, care, împreună, să formeze o Forță a Binelui pentru România, împotriva abuzurilor.

"Să ducă în continuare doctrina umanistă aşa cum a fost creată cu omul în atenţia noastră şi a preocupărilor noastre, dezvoltarea imm-urilor şi susţinerea lor şi a antreprenorilor din România şi nu în ultimul rând stop abuzurilor de viză care există şi pe siglă", a declarat Graţiela Gavrilescu, preşedintele Biroului executiv al PUSL.

Printre principiile Alianţei Binelui Comun este şi susținerea concretă și prioritară a clasei de mijloc, element esențial pentru prosperitatea României.

"Suntem la o răscruce. România se află într-un un moment extrem de dificil din punct de vedere al vieţii cetăţenilor. Noi trebuie să spunem cetăţenilor adevărul", a precizat Maria Grapini, preşedinte Biroului Permanent Naţional al PUSL.

Alianţa Binelui Comun promovează identitatea naţională, cu respect pentru istorie și responsabilitate pentru viitor.

"Ne propunem 3 lucruri. În primul rând ne propunem să ne luptăm cu abuzurile de putere prin această alianţă, indiferent de unde vin aceste abuzuri, apoi să promovăm, să susţinem şi să dezvoltăm clasa de mijloc pe care actualul Guvern vrea să o distrugă şi să promovăm identitatea naţională fără demagogie şi populism", a spus Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie.

România este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, partener strategic al Statelor Unite și membru esențial al NATO, însă pe primul loc în preocupările oamenilor politici trebuie să fie cetăţeanul de rând.

"Prioritatea număul unu este să fim printre oameni, să vorbim din mijlocul lor, nu de deasupra , să transmitem mesaje ferme, să transmitem că suntem alături de oameni, să căutpm soluţii", a spus şi Cristian Cismaru, liderul PUSL Olt.

Prezent la congres în calitate de președinte fondator fără funcție executivă, profesorul Dan Voiculescu a încurajat familia umanistă să își promoveze valorile cu Demnitate, Onoare și Curaj.

