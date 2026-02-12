Dosarul Epstein provoacă un scandal uriaş în Congresul Statelor Unite! Parlamentarii democraţi o acuză pe procuroarea generală a Statelor Unite că muşamalizează cel mai mare caz de trafic de persoane din istoria recentă şi încearcă să îi protejeze pe apropiaţii preşedintelui american. Sub preziunea acuzaţiilor, un oficial din administraţia Trump recunoaşte că a vizitat insula pedofilului, după ce a negat de mai multe ori legăturile cu Epstein.

Dan Goldman: Și v-am spus asta, doamnă procuror general, înainte să începeţi.

Pam Bondi: Nu mi-ai spus nimic.

Dan Goldman: V-am spus pentru că am văzut ce aţi făcut în Senat.

Pam Bondi: Nu mi-ai spus nimic, avocat ratat ce ești. Nici măcar nu ești avocat.

Este schimbul dur de replici dintre Pam Bondi, procurorul general numit de Donald Trump, şi politicianul democrat Dan Goldman, în audierea care a durat aproape 5 ore. Cazul pedofilului Jeffrey Epstein a fost subiectul care a aprins spritele.

Democraţii din congres au acuzat-o pe Pam Bondi că protejează cercul de oameni ultrabogaţi care au participat la petrecerile lui Epstein. Surse citate de presa americană spun că o armată de cel puţin o mie de oameni a fost angajată pentru a cenzura numele lui Donald Trump în cele 3 milioane de documente declasificate.

Sub presiunea acuzaţiilor, apropiaţii preşedintelui Donald Trump au început să cedeze. Howard Lutnick, secretarul comerţului, a recunoscut că a vizitat insula lui Epstein în 2012, după ce a negat de mai multe ori că ar fi avut vreo conexiune cu el. În ciuda acestei mărturisir, Donald Trump refuză să-l înlocuiască din funcţie.

"Sunt, poate, 10 e-mailuri între mine şi el (n.r. - Epstein). Probabil 10 trimise într-o perioadă de peste 14 ani. Nu am avut nicio relaţie cu el, abia am avut de-a face cu el", a declarat Howard Lutnick, Secretarul Comerțului.

În timpul audierii în faţa procuroarei generale a Statelor Unite au fost prezentate şi forografiile cu fostul prin Andrew deasupra unei tinere, victimă a traficului de persoane.

Într-un gest simbolic, 11 dintre victimele reţelei internaţionale de trafic au avut curajul să vină în faţa procurorului general, după ce numele lor nu au fost cenzurate, iar viaţa lor a fost pusă în pericol.

Scandalul Epstein zguduie acum şi sistemul bancar. Potrivit informaţiilor declasificate, pdofilul milionar avea peste 40 de conturi la cea mai mare bancă din Germania, prin care-şi finanţa, în secret, reţeaua.

