George Simion cere alegeri anticipate: "În România nu mai trăim într-o democraţie"

"Având în vedere toate declaraţiile din ultimele luni ale oficialilor din statul român, având în vedere raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, cerem revenirea la democraţie, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate. Ştiţi că partidul nostru împreună cu domnul Călin Georgescu, candidat independent, a fost acuzat că ar fi folosit sau ar fi beneficiat de susţinerea a mii de conturi de TikTok care şi-au corelat activitatea. Se dovedeşte că lucrul acesta este o minciună. Toate demersurile noastre, începând cu raportul privind anularea alegerilor pe care l-am făcut public, în toamna trecută şi este singurul raport din România care există sub o formă fizică, care poate să fie consultat de cetăţeni, până la audierile publice făcute de colegii mei, preşedinţii Comisiilor de abuzuri din Camera Deputaţilor şi Senat, arată că adevărul este ascuns în mod intenţionat cetăţenilor români. Nicuşor Dan nu are niciun raport, nu a înmânat nimic şefilor de stat cu care s-a văzut, care se presupune că ar fi citit respectivul raport în avioanele cu care mergeau spre casă", a declarat Simion la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.

El a adăugat că în România, începând cu data de 6 decembrie 2024, când au fost alegeri anulate "sub pretexte false", "nu mai trăim într-o democraţie".

"În şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor am fost cenzuraţi, nu ni s-a dat dreptul la cuvânt şi practicile nedemocratice din Parlamentul României au continuat şi astăzi. Se votează total nedemocratic şi cu prezenţă fizică şi online. Nimeni nu are garanţia că respectivii parlamentari sunt prezenţi în spatele tabletelor şi chiar ei votează. De fapt, avem şi mărturii despre consilieri care votează în locul deputaţilor. Actuala coaliţie nu îşi poate trece toate proiectele de lege dacă nu apelează la acest tertip. În România, începând cu data de 6 decembrie 2024, când au fost alegeri anulate sub pretexte false, nu mai trăim într-o democraţie. Au început să apară probele şi instituţii serioase din lumea liberă - Comisia Juridică din Congresul Statelor Unite a emis un raport care priveşte şi România. Îngrijorătoare, de fapt, este atitudinea antiamericană şi antidemocratică a actualei coaliţii. Toate apelurile, toate cererile venite din partea omologilor din Statele Unite, aliaţi strategici, au fost neglijate. Începând cu solicitarea de retragere a ambasadorului Muraru, care continuă să facă partizanat politic şi care nu respectă principiile de echidistanţă specifice postului, continuând cu cenzurarea opoziţiei", a declarat liderul AUR.

Simion spune că AUR nu va prelua guvernarea

George Simon a declarat miercuri că formaţiunea sa îşi va asuma preluarea guvernării doar "într-o fază de tranziţie", în cazul în care vor fi alegeri parlamentare anticipate.

Simion a fost întrebat dacă AUR este dispus să guverneze alături de Partidul Social Democrat, în cazul în care Guvernul Bolojan este demis prin moţiune de cenzură.

"Nu vom intra la guvernare şi nu vom prelua guvernarea decât într-o fază de tranziţie până la alegerile anticipate. Este mandatul pe care îl am din partea colegilor mei. Trebuie să ajungem la votul corect şi liber al cetăţenilor. Vă întreb pe dumneavoastră: dacă s-au anulat alegerile prezidenţiale pe nişte motive necunoscute, Nicuşor Dan a promis că va prezenta public aceste motive, nu a făcut-o, de ce nu s-au anulat din aceleaşi motive şi alegerile parlamentare, care au fost doar la o săptămână după? Am fost şi noi acuzaţi că beneficiem de respectivele conturi de TikTok. De fapt, i-a deranjat vocea poporului român. Nu intrăm în nicio combinaţie politică, vrem şi ne asumăm guvernarea interimară, dacă această coaliţie realizează că este ilegitimă şi nu beneficiază de susţinerea poporului. De altfel, această coaliţie, după cum vedeţi, nu are soluţii pentru cetăţenii români, altele decât să mărească nejustificat taxele şi să ia de la persoanele care nu o duc bine din punct de vedere financiar, de la pensionari, de la mame, de la persoane cu dizabilităţi", a spus Simion la Palatul Parlamentului.

