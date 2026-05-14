Salvatorii au avut încă o intervenţie de urgenţă astăzi, în Chitila de data aceasta, chiar lângă Bucureşti, unde doi adolescenţi, ambii de 16 ani, au căzut într-un lac. O fată şi un băiat. Ea ar fi alunecat, iar el a sărit după ea. Echipajele de salvare au scos-o pe fată la mal, în stare gravă, iar un elicoper SMURD a transportat-o la spital. Prietenul ei a fost resuscitat pe mal, a răspuns manevrelor în cele din urmă şi a ajuns şi el în grija medicilor.

Vorbim de o altă intervenție și o misiune cumva scoasă dintr-un film, pentru că a fost o misiune contratimp în care au fost alocate foarte multe resurse. Vorbim de cel puțin două drumuri programate cu elicopterul.

Filmul tragediei din Chitila

Salvatorii erau pregătiți să zbore din nou în cazul în care ar fi fost nevoie de două bărci gonflabile care au intervenit pentru a-i salva cei doi, dar și de foarte mulți medici care s-au deplasat în această după-amiază pentru a-i salva fata. Înțelegem că a încercat să se spele pe față sau să bea puțină apă din lacul respectiv. Este neclar în acest moment pentru că e o anchetă în desfășurare.

A alunecat, a căzut în lac și băiatul a fost cel care a intenționat să o salveze, motiv pentru care s-a aruncat după ea pentru a o salva, însă acesta nu știa să înoate. Fata a reușit în cele din urmă să iasă la mal, însă băiatul a plutit pe luciul apei vreme bună până când salvatorii au ajuns la fața locului și au reușit să-l scoată, să-l extragă din apă. Vorbim de o intervenție rapidă tocmai pentru că au ajuns foarte repede la fața locului să-l salveze pe copil.

Timp de aproape 45-50 de minute au efectuat aceste manevre de resuscitare care în cele din urmă se pare că au fost cu succes. Băiatul a fost luat în urmă cu câteva zeci de minute de la fața locului cu al doilea zbor al elicopterului SMURD despre care vă spuneam și dus de urgență la spital.

Băiatul este în stare gravă, ventilat mecanic și are șanse minime de supraviețuire. Dacă își revine medicii spun că va rămâne cu sechele neurologice.

