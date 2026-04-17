Marea Britanie anunţă că peste 12 ţări sunt "pregătite" să contribuie la misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri că peste 12 țări sunt pregătite să contribuie cu resurse la o misiune defensivă care vizează restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 18:35
Franța și Marea Britanie au prezidat la Paris o reuniune a 49 de țări pentru a discuta pregătirile pentru o posibilă misiune defensivă multinațională de protejare a navelor din Strâmtoarea Hormuz, odată ce condițiile vor permite.

"Vom continua acest lucru cu o conferință privind planurile militare la Londra săptămâna viitoare, unde vom anunța mai multe detalii despre componența misiunii, iar peste o duzină de țări s-au oferit deja să contribuie cu resurse", a declarat Starmer reporterilor alături de liderii Franței, Germaniei și Italiei, conform Reuters.

"Redeschiderea strâmtorii este o necesitate globală și o responsabilitate globală", a spus el.

Starmer a spus, conform Sky News, că misiunea defensivă ar urma să acționeze pentru curățarea minelor și protejarea transportului maritim în zona Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, el l-a susținut pe președintele Franței, Emmanuel Macron, în remarcile sale, spunând că "întreaga lume trebuie să vadă o soluție aici".

Redeschiderea căii navigabile cruciale trebuie să se bazeze pe "o propunere atât durabilă, cât și fezabilă", spune el.

"Redeschiderea strâmtorii este o necesitate globală și o responsabilitate globală. Trebuie să acționăm pentru a restabili fluxul liber de energie și comerț la nivel global, pentru a reduce prețurile pentru oamenii care muncesc. Cetățenii noștri trebuie să vadă o revenire la pace și stabilitate și ne vom juca pe deplin rolul", a declarat Starmer.

Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
Imaginile durerii! Ce a apărut în pădurea Snagov, unde au murit David și Mihai
