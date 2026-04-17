Marea Britanie anunţă că peste 12 ţări sunt "pregătite" să contribuie la misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat vineri că peste 12 țări sunt pregătite să contribuie cu resurse la o misiune defensivă care vizează restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Marea Britanie anunţă că 12 ţări sunt "pregătite" să contribuie la misiunea din Strâmtoarea Ormuz - Profimedia

Franța și Marea Britanie au prezidat la Paris o reuniune a 49 de țări pentru a discuta pregătirile pentru o posibilă misiune defensivă multinațională de protejare a navelor din Strâmtoarea Hormuz, odată ce condițiile vor permite.

"Vom continua acest lucru cu o conferință privind planurile militare la Londra săptămâna viitoare, unde vom anunța mai multe detalii despre componența misiunii, iar peste o duzină de țări s-au oferit deja să contribuie cu resurse", a declarat Starmer reporterilor alături de liderii Franței, Germaniei și Italiei, conform Reuters.

"Redeschiderea strâmtorii este o necesitate globală și o responsabilitate globală", a spus el.

Articolul continuă după reclamă

Starmer a spus, conform Sky News, că misiunea defensivă ar urma să acționeze pentru curățarea minelor și protejarea transportului maritim în zona Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, el l-a susținut pe președintele Franței, Emmanuel Macron, în remarcile sale, spunând că "întreaga lume trebuie să vadă o soluție aici".

Redeschiderea căii navigabile cruciale trebuie să se bazeze pe "o propunere atât durabilă, cât și fezabilă", spune el.

"Redeschiderea strâmtorii este o necesitate globală și o responsabilitate globală. Trebuie să acționăm pentru a restabili fluxul liber de energie și comerț la nivel global, pentru a reduce prețurile pentru oamenii care muncesc. Cetățenii noștri trebuie să vadă o revenire la pace și stabilitate și ne vom juca pe deplin rolul", a declarat Starmer.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰