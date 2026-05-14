Andriy Yermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, arestat pentru spălare de bani. Cauţiune de 3,19 mil. $

Tribunalul anticorupție din Ucraina a ordonat joi arestarea lui Andriy Yermak, un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski și fost șef al administrației sale, sub acuzația de spălare de bani.

Andriy Yermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost arestat pentru spălare de bani - Ukrainska Pravda

Instanța a stabilit, de asemenea, cauțiunea la 140 de milioane de grivne (3,19 milioane de dolari), ceea ce i-ar permite lui Yermak, care a negat acuzațiile împotriva sa, să fie eliberat în așteptarea unei hotărâri finale în cazul său, potrivit Reuters.

"Nu am atâția bani, iar avocatul meu va colabora acum cu prietenii și cunoștințele (n.r. pentru a strânge banii pentru cauțiune). Echipa mea juridică va depune apel. Vom folosi toate căile legale pentru a căuta dreptate și adevăr", a declarat Yermak.

Autoritățile ucrainene l-au numit luni pe Yermak suspect într-o anchetă majoră de corupție. Arestarea sa a fost cea mai apropiată arestare pe care oficialii anticorupție au făcut-o de cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Articolul continuă după reclamă

Într-un comunicat, agențiile anti-corupție din Ucraina au declarat că Yermak este suspectat de participarea la un grup criminal care a spălat aproximativ 10,5 milioane de dolari prin intermediul unui complex rezidențial de elită din afara capitalei Kiev.

Yermak era considerat pe scară largă a doua cea mai puternică persoană a Ucrainei după Zelenski, exercitând o influență imensă asupra unei mari părți a politicii ucrainene, în ciuda faptului că deținea o funcție nealeasă.

Fostul producător de film și avocat specializat în divertisment a apărut frecvent alături de președinte la evenimente publice și a fost, de asemenea, negociatorul principal al Kievului în discuțiile de pace susținute de SUA cu Rusia.

Demisia sa de anul trecut a venit pe fondul unei reorganizări guvernamentale mai ample, menită să restabiliască încrederea în funcția președintelui, care a fost umbrită de acuzații de putere centralizată.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰