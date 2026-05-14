Daniel Zamfir (PSD): Senatul va ataca OUG privind programul SAFE la CCR: "Intră în sfera penală"

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, joi, că Biroul permanent al Senatului a decis ca Senatul să sesizeze CCR, pentru un conflict constituţional între Parlament şi Guvern, în privinţa Ordonanţei SAFE. El susţine că premierul Ilie Bolojan şi miniştrii au decis să vulnerabilizeze această ordonanţă, adăugând încă 12 puncte. Acest lucru, în opinia sa, intră în sfera penală, scrie News.ro.

"Biroul permanent al Senatului a decis în majoritate ca Senatul să sesizeze Curtea Constituţională pentru un conflict constituţional între Guvern şi Parlament, dar dincolo de asta rămâne acea ordonanţă de urgenţă din punctul nostru de vedere neconstituţională şi nu numai, ci o ordonanţă dată pe picior, (..) intrată în vigoare, practic, după ce acest Guvern a fost demis", a spus senatorul PSD Daniel Zamfir, într-o conferinţă de presă.

Zamfir a arătat că, iniţial, ordonanţa care a fost aprobată legal, în Guvern, conţinea doar două puncte, cele privitoare la SAFE.

"De ce primul ministru Bolojan şi cu membrii cabinetului au decis să o vulnerabilizeze, practic, adăugând încă 12 puncte printre altele, facilităţi cu privire la anumite industrii, asta iarăşi din punctul meu de vedere intră în sfera penală", a menţionat Zamfir.

