Final fericit la Sibiu, după o mobilizare impresionantă: Alexandru, băieţelul care s-a pierdut de lângă tatăl său, a fost găsit după două zile şi două nopţi de căutări intense. A supravieţuit fără apă şi mâncare, pe ploaie, la zero grade. Salvatorii l-au văzut din elicopterul cu termoviziune cum stătea liniştit într-un luminiş. Băieţelul e în stare bună şi primele lui cuvinte au fost că îi e dor de părinţi.

Aşa se întâmplă un miracol. Alexandru, băieţelul de 5 ani, pe care l-au căutat fără încetare sute de oameni este găsit. Viu şi nevătămat. Salvatorii l-au văzut din elicopter, cu o cameră de termoviziune. Stătea aşezat între copaci, cu un băţ în mână.

A supravieţuit două nopţi într-o zonă cu animale sălbatice, pe frig și în ploaie. Fără mâncare şi fără apă. Era ud până la piele când au ajuns salvatorii la el.

Primele cuvinte ale copilului pentru părinţii săi

Articolul continuă după reclamă

Tatăl s-a dus într-un suflet să-l vadă.

Reporter: Care au fost primele cuvinte? Ce v-a zis când v-a văzut?

Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru: Mi-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte!

Pentru salvatorul care l-a văzut pe băiat din aer emoţia a fost dublă. Omul se afla la prima sa misiune într-un Black Hawk.

"A fost un moment emoţionant, nu am crezut că o să trăiesc vreodată aşa ceva", a declarat Mihail Soare, membru echipaj elicopter.

Oamenii care l au căutat două zile şi două nopţi au izbucnit în plâns când l-au văzut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alexandru a fost găsit la doi kilometri de locul dispariţiei

"Este în stare stabilă, conştient, acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la faţa locului", a precizat Vlad Teodosiu, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

"Două nopţi cu ploaia care a fost, nu ştiu dacă te gândeşti să-l mai găseşti. Toată lumea întreba, l-am găsit? Da, viu! Aia e important!", a povestit un bărbat.

Tatăl copilului, un fermier renumit în zonă, le-a mulţumit sutelor de oameni veniţi să-l ajute, unii chiar din alte judeţe.

"Faptele dumneavoastră sunt măreţe! A fost timpul foarte lung, stresul foarte mare şi vreau să vă mulţumesc mult, mult de tot! Vă iubesc pe toţi! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iar lângă mine!", a transmis tatăl băieţelului.

Băiatul a fost găsit la doi kilometri de locul unde a dispărut de lângă tatăl său care lucra la repararea gardului electric al fermei. Luptători SAS, poliţişti, jandarmi, salvamontiști, şi chiar scafandri au periat 15 kilometri pătraţi.

Zona în care a fost găsit copilul era plină de urme de animale sălbatice

Tânăr: O zonă destul de împădurită, desişul este destul de dificil de parcurs, dar se pare că micuţul a ajuns printr-un miracol.

Reporter: Înţeleg că au fost văzute şi urme de animale sălbatice.

Tânăr: Sunt şi urme de animale sălbatice, dar în special urşi şi cervide. A fost foarte norocos.

"Suntem cu toţii bucuroşi de această reuşită, a fost un efort comun. Au fost două zile de eforturi susţinute pentru toţi colegii mei şi pentru toţi participanţii. Nu a fost uşor. A fost o mobilizare foarte mare", a subliniat Tiberiu Ivancea, şef IPJ Sibiu.

"E extraordinar! Deci, nu am cuvinte să spun! Am sperat într-o minune şi uite, minunea s-a întâmplat", a spus şi Andreea Anghel, primarul comunei Turnu Roşu.

Băiatul a fost dus la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, unde va fi supus mai multor investigaţii. Medicii spun că este bine şi va rămâne doar cu sperietura.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰