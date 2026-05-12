Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți echipei sale de conducere că își continuă activitatea guvernamentală, sfidând apelurile tot mai numeroase din partea miniștrilor și parlamentarilor de a se retrage.

Keir Starmer nu demisionează: "Țara se așteaptă să continuăm activitatea guvernamentală" - Hepta

De asemenea, premierul laburist i-a provocat pe toți candidații la conducere să-l conteste după ce Miatta Fahnbulleh a devenit primul ministru adjunct care a demisionat, cerându-i să-și planifice plecarea, conform France24.

Miatta Fahnbulleh, ministru adjunct în cadrul departamentului pentru locuințe și comunități, a demisionat marți din guvern.

"Îl îndemn pe prim-ministru să facă ceea ce trebuie pentru țară și pentru partid și să stabilească un calendar pentru o tranziție ordonată", a postat ea pe X.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Partidul Laburist are un proces de contestare a unui lider, iar acesta nu a fost încă declanșat", le-a spus Starmer miniștrilor în timpul discuțiilor critice despre viitorul său.

"Țara se așteaptă să continuăm activitatea guvernamentală. Asta fac și asta trebuie să facem ca cabinet", a adăugat el, în ceea ce a devenit cea mai crucială zi de până acum din mandatul său de aproape doi ani.

Peste 70 dintre cei 403 membri ai parlamentului au cerut acum ca Starmer să demisioneze imediat sau să stabilească un calendar pentru demisia sa.

Promisiunea lui Starmer de luni de a continua să lupte și de a demonstra că cei care se îndoiesc de el greșesc nu a reușit prea mult să calmeze apelurile pentru demiterea sa.

Marți, Fahnbulleh a devenit primul ministru adjunct care face acest lucru, cerându-i lui Starmer "să facă ceea ce trebuie pentru țară și pentru partid și să stabilească un calendar pentru o tranziție ordonată".

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a devenit luni seară cea mai importantă figură guvernamentală care l-a sfătuit pe Starmer să-și ia în considerare poziția, a relatat presa britanică.

Ziarele au relatat că alți miniștri de rang înalt, inclusiv viceprim-ministrul David Lammy și Yvette Cooper, au discutat cu Starmer despre poziția sa.

Presiunea asupra lui Starmer a crescut vertiginos de când Partidul Laburist a suferit rezultate dezastruoase la alegerile locale de săptămâna trecută, pierzând sute de consilieri în favoarea partidului de extremă dreapta Reform UK și a partidului populist de stânga Verzilor.

Partidul Laburist și-a pierdut, de asemenea, dominația veche de un secol în Țara Galilor și a fost învins puternic de Partidul Național Scoțian în parlamentul descentralizat din Edinburgh.

Rezultatele au contribuit la câteva luni mizerabile pentru Starmer, care a fost cuprins de un scandal din cauza deciziei sale de a-l numi - și apoi de a-l demite - pe Peter Mandelson din funcția de ambasador la Washington.

Mandelson a fost un fost prieten al infractorului sexual american Jeffrey Epstein, iar Starmer la începutul acestui an a respins apelurile de demisie din cauza deciziei sale de a-l numi.

Starmer nu a reușit, de asemenea, să stimuleze creșterea economică promisă pentru a ajuta cetățenii britanici care suferă din cauza costului vieții.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰