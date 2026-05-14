Singurătatea, lipsa sprijinului şi accesul tot mai dificil la servicii medicale sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă mulţi vârstnici din România, atrage atenţia sociologul Simona Stănescu. Într-un interviu marca Observator 16, cercetătorul vorbeşte despre "paradoxul singurătăţii" într-o societate tot mai tehnologizată şi explică de ce apropierea familiei, implicarea în comunitate şi descoperirea unor pasiuni pot face diferenţa la vârsta a treia.

Teodora Tompea, prezentator: Există o vorbă. Se spune că cei din vârsta a treia știu cum e să fii tânăr, dar tinerii nu știu cum e să fii la vârsta a treia. Care ar fi soluțiile? Aș vrea să vorbim aplicat, atât pentru cei din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural, pentru cei care nu au acces la toate facilitățile din orașele mari. Ce pot face acești oameni? Și ce putem face noi pentru momentul în care vom ajunge acolo?

Simona Stănescu, sociolog și cercetător științific: În primul rând, nu putem să nu remarcăm atenția decidenților politici pentru problematica persoanelor vârstnice. Suntem în plină implementare a Deceniului ONU pentru îmbătrânire în condiții de bună sănătate, iar Ministerul Muncii lucrează la o strategie de îmbătrânire activă.

Teodora Tompea, prezentator: Este, totuși, prea puțin. Au nevoie de mai multă susținere. Este mai puțin decât se face în țările din Vest.

Simona Stănescu: Persoanele în vârstă se confruntă cu paradoxul singurătății. Deși trăim într-o societate atât de tehnologizată, ei se simt pierduți, se simt singuri, din cauza unor factori pe care îi putem identifica: apartenența la mediul rural sau urban, diferențele de statut social, experiența de viață, nivelul pensiilor. Toți acești factori adunați contribuie la o calitate diferită a vieții la vârste înaintate.

Teodora Tompea, prezentator: Ce pot face ei, în lipsa deciziilor politice și în lipsa banilor? Sunt scumpiri tot mai mari. Cum își pot gestiona viața fără să se agațe de astfel de subiecte?

Simona Stănescu: Probabil unul dintre punctele principale îl reprezintă setarea priorităților. Depinde și de starea de sănătate. Identificarea unor surse de frumos este esențială. O persoană care își descoperă o pasiune, precum pictura, poate găsi un nou sens.

Aceste hobby-uri, pe care poate nu le-am cultivat în timpul vieții active, pot fi descoperite mai târziu și pot aduce un plus de bucurie.

De asemenea, participarea în comunitate este foarte importantă. Există multe programe de voluntariat. Persoanele vârstnice pot ajuta copiii la teme, iar acest lucru le oferă un sentiment de utilitate și revigorare.

Nu în ultimul rând, contează accesul la servicii de sănătate și sprijinul familiei, atât emoțional, cât și fizic.

Teodora Tompea, prezentator: Deci este important ca cei tineri să fie aproape.

Simona Stănescu: Da, pentru că mulți tineri au migrat, iar persoanele vârstnice au rămas singure.

Teodora Tompea, prezentator: Chiar și conectarea online poate ajuta, în lipsa prezenței fizice.

Simona Stănescu: Da, sigur. Asistăm la tot felul de metode de conectare online. Își văd nepoții, dar prezența fizică rămâne un deziderat.

Teodora Tompea, prezentator: Este cea mai importantă. Sfatul ar fi ca familiile să fie cât mai aproape, iar pentru noi toți, să nu îi uităm pe cei mai în vârstă, pentru că, în cele din urmă, toți ajungem acolo.

