Criza politică de la Bucureşti, în presa străină. Politico: România se afundă din nou în turbulenţe politice

Social-democraţii din România au iniţiat demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, declanşând o nouă criză politică în această ţară obosită de turbulenţe, transmite Politico.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 07:59
Partenerii de coaliţie ai prim-ministrului Ilie Bolojan îl acuză că distruge „baza noastră socială” prin programul de austeritate. Partidul, care guvernează în coaliţie cu liberalii lui Bolojan, a votat luni, cu o majoritate covârşitoare, retragerea sprijinului politic acordat prim-ministrului. Social-democraţii deţin cea mai mare pondere de voturi în Parlamentul României.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Bolojan, care prezidează Partidul Naţional Liberal de centru-dreapta, că a condus o campanie de austeritate care a afectat economia României şi a făcut ca preţurile de consum să crească vertiginos pentru români. ”PSD nu mai poate rămâne pasiv în timp ce baza noastră socială este distrusă”, le-a spus Grindeanu luni, la Bucureşti, membrilor de vârf ai partidului.

Potrivit presei locale, sute de persoane s-au adunat în capitală pentru un miting de seară în sprijinul lui Bolojan, care a declarat într-un comunicat de presă că nu va demisiona. Prim-ministrul i-a acuzat pe social-democraţi că „fug laş” de responsabilitatea pentru deciziile pe care şi le-au luat. „Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanţelor ţării noastre, distrugerea guvernării, totul făcut cu o lipsă totală de respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a spus Bolojan.

El i-a acuzat pe partenerii săi de coaliţie că destabilizează ţara într-un moment în care în Orientul Mijlociu se desfăşoară un război, iar economia Europei continuă să stagneze.

România a fost aruncată într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidenţiale din ţară au fost anulate în mod controversat din cauza suspiciunilor de interferenţă străină, mai spune Politico în material.

Deşi social-democraţii au obţinut cele mai multe locuri în Parlamentul României la alegerile de la sfârşitul anului 2024, ultimele sondaje indică o creştere a sprijinului pentru Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), formaţiunea de opoziţie de dreapta care a terminat pe locul al doilea la scrutinul din 2024. Liderul Alianţei, George Simion, a cerut luni organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca social-democraţii să voteze înlăturarea lui Bolojan.

Presa străină, despre criza politică din România

Social-democraţii şi liberalii au format un guvern instabil, împreună cu alte două partide la începutul anului 2025, dar coaliţia a fost afectată de animozităţi politice de lungă durată şi de respingerea măsurilor de austeritate de către social-democraţi. România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, de aproximativ 9% din PIB.

Guvernul convenise iniţial ca Bolojan să conducă ţara în primii doi ani, înainte de a ceda conducerea unui membru al Partidului Social-Democrat. Se aşteaptă ca Bolojan să se confrunte cu o moţiune de cenzură în Parlamentul ţării, săptămâna viitoare, potrivit relatărilor mass-media româneşti. Reuters a raportat că social-democraţii au ameninţat că vor retrage şase dintre miniştrii lor din cabinet la sfârşitul acestei săptămâni.

Reuters scrie că social-democrații aflați la guvernare în România au votat luni să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului liberal Ilie Bolojan și i-au cerut să demisioneze, ceea ce va declanșa, probabil, luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE și ratingul de credit al țării.

Iar AFP notează că social-democrații români, principala forță parlamentară a țării, au votat luni aproape în unanimitate pentru retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, ceea ce riscă să arunce țara într-o criză politică.

coalitie guvernare ilie bolojan sorin grindeanu
