Cele 3 scenarii prezentate de Grindeanu înainte de votul de luni: "Criza poate fi rezolvată rapid"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, recunoaște că o criză politică este greu de evitat în condițiile în care social-democrații nu mai vor să lucreze cu premierul Ilie Bolojan. "Poate fi încheiată rapid", spune Grindeanu care susține că vrea să evite confruntările PSD-PNL din urmă cu doi ani.

Grindeanu a declarat, duminică la Antena 3 CNN, că partidul său are trei scenarii pe masă la ședința de luni. Totodată, liderul social-democraţilor a adăugat că dacă partidul decide să-i retragă sprjinul politic premierului Bolojan, se aşteaptă ca preşedintele Nicușor Dan sa convoace zilele următoare consultări la Cotroceni.

"Eu am prezentat colegilor trei variante – unu, să rămânem ca acum, exact cum suntem și o să vă spun că a fost un singur coleg, care a pus că da. Eu nu exclud nimic, vă spun variantele. (...) Să rămânem într-o formulă de coaliție pro-europeană, dar cu lucrurile reașezate. Și a treia să trecem în opoziție. Dacă vor fi consultări, asta înseamnă că prima variantă nu există, că nu vor fi consultări dacă decidem că rămânem cum suntem acum.

Dacă PSD decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor fi consultări la Cotroceni și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va ști fiecare partid ce-și dorește și această criză poate fi rezolvată rapid", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Întrebat ce subiecte a discutat cu președintele Nicușor Dan în această săptămână, când cei doi s-au întâlnit la Cotroceni, Grindeanu a evitat să ofere detalii: "Dați-mi voie să nu spun public discuții totuși private. Fiind în doi, ar fi trebuit să cer acceptul să spun ceea ce s-a discutat și nu cred că e corect".

Întrebat și despre întâlnirile informale cu premierul Ilie Bolojan, liderul PSD a confirmat că acestea au avut loc. "Asemenea întâlniri au loc. Și au avut loc și în săptămânile trecute, sunt normale. Eu i-am spus cum văd lucrurile. Evident, domnia sa la fel. Și a rămas ca pe parcursul săptămânii acesteia care începe să vedem care vor fi evoluțiile. Nu e nimic spectaculos", a conchis Grindeanu.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

