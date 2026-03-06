Croația reintroduce armata obligatorie după 17 ani. Lista ţărilor NATO care au impus aceeaşi măsură

Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu după o pauză de 17 ani, iar primii 800 de recruți vor începe luni un program de două luni de instrucție militară de bază. Decizia face parte din strategia mai amplă de consolidare a securității în Europa și Balcanii Occidentali, într-un context marcat de tensiunile crescute cu Rusia. Croaţia devine astfel a zecea ţară membră a NATO care introduce serviciul militar obligatoriu, după Grecia, Turcia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Letonia şi Lituania.

Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie militară de bază; serviciul militar a redevenit obligatoriu pentru croaţi după 17 ani, consemnează vineri agenţia Reuters, citată de Agerpres.

Peste jumătate dintre tineri s-au înscris voluntar

Recrutarea obligatorie are loc în cadrul strategiei mai ample a ţării pentru soluţionarea problemelor de securitate în Europa şi Balcanii Occidentali. Croaţia şi-a modificat legislaţia în domeniul apărării în octombrie anul trecut, urmând tendinţe deja prezente şi în alte state europene, în contextul tensiunilor cu Rusia.

Deşi măsura a fost iniţial controversată, mai mult de jumătate din primul contingent este formată din voluntari, iar 10% din aceştia sunt femei. Doar zece din cei chemaţi sub arme au invocat obiecţii de conştiinţă şi au optat pentru serviciul civil - cea mai redusă proporţie din Europa, conform unor cercetători.

Guvernul de la Zagreb intenţionează să recruteze anual 4000 de tineri, începând chiar din 2026.

Instruire militară de bază și stimulente financiare

Recruţii vor fi instruiţi pentru deprinderi de bază pentru supravieţuire, autoapărare, primul ajutor şi controlul direct al dronelor în timp real. Programul include stimulente cum ar fi o soldă lunară de 1100 de euro, recunoaşterea vechimii în muncă şi prioritate la angajările în sectorul public.

Croaţia este a zecea ţară din NATO care recurge la serviciul militar obligatoriu, după Grecia, Turcia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Letonia şi Lituania.

