Ucrainenii au lovit din nou Podul Crimeei, în noaptea de miercuri spre joi. Din primele informații, partea feroviară, care încă era funcțională, a fost atinsă de cel puțin două rachete sau drone. Autoritățile ruse au confirmat oprirea traficului, dar încă nu este clar cât de grav a fost afectată structura. Acesta este al treilea atac în patru zile care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală.

În noaptea de 20 noiembrie, a fost atacată partea feroviară a Podului Kerci, iar ocupanții au oprit circulația trenurilor. Statul Major al Ucrainei a confirmat indirect atacul asupra podului, iar canalele locale relatează despre cel puțin două lovituri asupra părții feroviare, scrie Ukrainska Pravda.

Miercuri seară, și un oficial rus a confirmat atacul, la două zile după loviturile ucrainene care au avariat grav această infrastructură, notează AFP.

"În urma unui nou atac asupra podului Crimeei, circulația este temporar întreruptă. Toate serviciile competente sunt la fața locului. O evaluare a pagubelor este în curs", a afirmat Serghei Aksionov, oficialul din Crimeea numit de Moscova, pe contul său de Telegram.

Articolul continuă după reclamă

În același timp, locuitorii din Kerci susțin că cel de-al doilea arc al podului ar fi rămas intact.

Statul Major al Ucrainei a făcut aluzie joi dimineață la lovirea podului. "Forțele Armate ale Ucrainei felicită Podul Vasco da Gama (Lisabona) pentru titlul de cel mai lung pod din Europa!", se arată în comunicat.

Acest nou atac a avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și omologii săi chinez, Xi Jinping, și american, Donald Trump, la Shenzhen, în China.

Podul Crimeei, ținta unui atac complex, pe parcursul mai multor zile

În noaptea de luni spre marți, podul Crimeei a fost ținta unui atac important, desfășurat, potrivit Kievului, cu rachete și drone. Aceste lovituri, potrivit serviciilor de securitate ucrainene (SBU), au distrus complet o deschidere rutieră a podului, care are atât o parte rutieră, cât și una feroviară.

Marți, în cursul zilei, Ministerul rus al Transporturilor a anunțat că circulația trenurilor a fost reluată pe una dintre cele două linii feroviare și că reparațiile continuau la cea de-a doua.

Inaugurat în 2018, podul Crimeei are o mare valoare simbolică pentru Moscova, deoarece este menit să ilustreze anexarea acestei peninsule ucrainene, în 2014, și alipirea ei la teritoriul rus. Podul Crimeei este format din două căi de traversare, una rutieră și una feroviară, care leagă Crimeea de Rusia. Este, de asemenea, o cale de comunicație importantă pentru aprovizionarea acestui teritoriu.