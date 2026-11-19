Miliardarul Elon Musk a spus că soldații ruși care luptă în Ucraina merită mai multă compasiune, argumentând că mulți au fost înrolați forțat și trimiși pe front.

"Ar trebui să aveți empatie nu doar pentru băieții ucraineni care mor, ci și pentru cei ruși pentru că sunt înrolați și forțați să meargă pe acel front", a declarat Musk într-un interviu acordat miercuri la un eveniment cotidianului The New York Times.

El a criticat ceea ce a descris drept o viziune prea simplistă asupra conflictului. "Cred că s-a mers prea mult pe ideea aceasta de Ucraina bună și Rusia rea. Tot ceea ce se face rușilor este scuzabil. Este un lucru urât și o poziție groaznică de adoptat", a declarat Musk, adăugând că se chinuie să înțeleagă "care este lucrul corect de făcut".

Elon Musk a preluat, de asemenea, o parte din argumentul Rusiei pentru invazia din februarie 2022. "Este adevărat că, din perspectiva unei invazii, Rusia este agresorul, dar este adevărat și că noi, americanii, am organizat o lovitură de stat pentru a răsturna președintele ales democratic, prorus, al Ucrainei".

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Declarația sa face referire la înlăturarea președintelui Viktor Ianukovici în 2014, care a fugit în Rusia după luni de proteste și confruntări letale între demonstranți și forțele de securitate. "Sună ca și cum aș căuta scuze Rusiei, dar nu o fac", a precizat miliardarul.

El a subliniat, de asemenea, rolul sistemului de internet prin satelit Starlink al companiei sale SpaceX în sprijinirea armatei Ucrainei. "A existat un singur sistem pe care nu au putut să îl dezactiveze și acesta a fost Starlink. Și dacă nu ar fi avut Starlink, întregul lor front s-ar fi prăbușit", a spus Elon Musk.