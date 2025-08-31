Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum a ajuns Everest cel mai înalt container de gunoi. 300 de kg de deşeuri, strânse deja cu drone

Nepalul a început o curăţenie generală pe Everest. Autorităţile se folosesc de drone oferite de China, cu care au reuşit deja să strângă aproape 300 de kilograme de deșeuri.

de Redactia Observator

la 31.08.2025 , 10:04

Tonele de gunoaie lăsate în urmă de aventurieri au transformat, în ultimii ani, reputaţia Everestului. 

Cel mai înalt vârf din lume a ajuns să fie cunoscut drept cel mai înalt container de gunoi din lume.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

everest nepal china
Înapoi la Homepage
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie?
Observator » Ştiri externe » Cum a ajuns Everest cel mai înalt container de gunoi. 300 de kg de deşeuri, strânse deja cu drone