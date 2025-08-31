Nepalul a început o curăţenie generală pe Everest. Autorităţile se folosesc de drone oferite de China, cu care au reuşit deja să strângă aproape 300 de kilograme de deșeuri.

Tonele de gunoaie lăsate în urmă de aventurieri au transformat, în ultimii ani, reputaţia Everestului.

Cel mai înalt vârf din lume a ajuns să fie cunoscut drept cel mai înalt container de gunoi din lume.

