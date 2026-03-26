Video Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $

Victorie istorică împotriva giganţilor tehnologici. O tânără de 20 de ani a câştigat procesul intentat în Statele Unite companiilor Meta şi Youtube, pe care le-a acuzat că i-au afectat sănătatea mintală. Şase milioane de dolari daune vor fi plătite de cele două companii.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 14:17

Femeia susţine că a devenit dependentă digital încă din copilărie. Iar aplicaţiile sunt cele care i-au cauzat dismorfie corporală, stări anxioase şi a ajuns chiar la un pas de sinucidere. Juraţii americani au constatat neglijenţa dezvoltatorilor în proiectarea aplicaţiilor.

Producătorii sunt acuzaţi că au ştiut că designul platformelor este periculos pentru tineri şi nu au avertizat asupra riscurilor utilizării. Apărătorii acuzaţilor au anunţat că vor face apel la decizie pentru că, spun ei, o singură aplicaţie nu poate fi asociată cu problemele de sănătate mintală ale tinerilor. La tribunalul din California sunt înregistrate peste 2400 de procese împotriva Meta şi a altor societăţi care au dezvoltat aplicaţii şi reţele sociale. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

meta youtube tehnologie proces meta
Înapoi la Homepage
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere?
Observator » Ştiri externe » Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.