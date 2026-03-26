Video Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Victorie istorică împotriva giganţilor tehnologici. O tânără de 20 de ani a câştigat procesul intentat în Statele Unite companiilor Meta şi Youtube, pe care le-a acuzat că i-au afectat sănătatea mintală. Şase milioane de dolari daune vor fi plătite de cele două companii.
Femeia susţine că a devenit dependentă digital încă din copilărie. Iar aplicaţiile sunt cele care i-au cauzat dismorfie corporală, stări anxioase şi a ajuns chiar la un pas de sinucidere. Juraţii americani au constatat neglijenţa dezvoltatorilor în proiectarea aplicaţiilor.
Producătorii sunt acuzaţi că au ştiut că designul platformelor este periculos pentru tineri şi nu au avertizat asupra riscurilor utilizării. Apărătorii acuzaţilor au anunţat că vor face apel la decizie pentru că, spun ei, o singură aplicaţie nu poate fi asociată cu problemele de sănătate mintală ale tinerilor. La tribunalul din California sunt înregistrate peste 2400 de procese împotriva Meta şi a altor societăţi care au dezvoltat aplicaţii şi reţele sociale.
