Moment istoric: Papa Leon își cere scuze pentru rolul jucat de Sfântul Scaun în legitimarea sclaviei

Papa Leon al XIV-lea a prezentat luni scuze istorice pentru rolul jucat de Sfântul Scaun în legitimarea sclaviei și pentru că nu a condamnat-o timp de secole, numind activitatea Vaticanului o "rană în memoria creștină".

Foști papi și-au cerut scuze pentru implicarea creștinilor în comerțul transatlantic cu sclavi. Dar niciun papă nu a recunoscut public, cu atât mai puțin și-a cerut scuze pentru rolul pe care foștii papi l-au jucat în acordarea suveranilor europeni a autorității explicite de a subjuga și înrobi "infidelii".

Primul papă născut în SUA din istorie, a cărui istorie familială include atât sclavi, cât și proprietari de sclavi, și-a prezentat scuzele în prima sa enciclică, "Magnifica Humanitas" (Umanitate Magnifică), care a fost publicată luni, conform AP.

Manifestul amplu este despre protejarea umanității într-o eră a dependenței crescânde de inteligența artificială. Leon a adus în discuție comerțul transatlantic cu sclavi în legătură cu ceea ce el a numit noile forme de sclavie și colonialism pe care revoluția digitală le alimentează, cum ar fi munca nereglementată necesară pentru a procura minerale rare necesare pentru cipurile AI.

Procedând astfel, Leon a răspuns apelurilor deceniilor de catolici, activiști și cercetători afro-americani adresate Sfântului Scaun pentru a-și ispăși propriul rol în comerțul cu ființe umane din epoca colonială.

"Este imposibil să nu simți o durere profundă atunci când contempli imensa suferință și umilință îndurată de atâția oameni, în contrast puternic cu demnitatea lor incomensurabilă de persoane infinit iubite de Domnul", a scris Leo. "Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare."

