Miracolul de pe locul 11A: Cum a reuşit să se salveze singurul supravieţuitor din avionul Air India

Nimeni şi nimic nu anunţa tragedia aviatică din India, la scurt timp după decolare. Avionul de cursă lungă Boeing 787 Dreamliner a decolat la ora locală 13:39 (08:10 GMT) către aeroportul Gatwick, din Marea Britanie, conform aviației civile indiene. Însă la puțin timp după decolare, dintr-o cauză încă necunoscută, aeronava a emis un semnal de urgență și s-a prăbușit.

Miracolul locului 11 A

Părea imposibil, dar la scurt timp după ce a apărut vestea că un zbor Air India s-a prăbușit peste nişte clădiri din orașul Ahmedabad, pe rețelele de socializare a început să circule o înregistrare video care arăta un bărbat părăsind locul accidentului într-o cămașă pătată de sânge. Apoi, a ieșit la iveală că exista un singur supraviețuitor al tragediei: un cetățean britanic de origine indiană, identificat drept Vishwash Kumar Ramesh.

"La treizeci de secunde după decolare, s-a auzit un zgomot puternic, iar apoi avionul s-a prăbușit. Totul s-a întâmplat atât de repede", a declarat supravieţuitorul, potrivit CNN. El le-a spus medicilor că venise să îşi viziteze familia și se întorcea în Regatul Unit cu fratele său, care stătea într-un alt rând. Nu știa dacă fratele său a supraviețuit.

Air India a confirmat ulterior că dintre cele 242 de persoane aflate la bordul zborului, 241 au murit, Ramesh fiind singurul supraviețuitor. Vărul său, Ajay Valgi, a declarat reporterilor din Leicester, Anglia, că Ramesh și-a sunat familia pentru a le spune că este „bine”, adăugând că sunt supărați pentru fratele său și pentru toți ceilalți care au murit.

Un medic a declarat pentru CNN că starea lui Ramesh „nu este foarte critică” și că ar putea fi externat în următoarele câteva zile. "Are niște răni, dar nu este foarte grav. Se simte foarte bine și este sub strictă observație, fără probleme", a declarat dr. Rajnish Patel, profesor și șeful secției de chirurgie de la Spitalul Civil din Ahmedabad.

Agențiile de presă indiene au distribuit o fotografie cu cartea de îmbarcare a lui Ramesh, care indică faptul că acesta se afla pe locul 11A al zborului, în rândul de ieșire de urgență, chiar în fața aripii stângi a avionului. David Soucie, analist de siguranță la CNN și fost inspector de siguranță al Administrației Federale a Aviației din SUA, și-a exprimat surprinderea că cineva așezat în acea parte a avionului ar putea supraviețui unui astfel de accident. Scaunul respectiv este "chiar acolo unde lonjeronul de aripă (n.r. elementul de rezistenţă) ar cădea și ar fi un loc solid pentru ca aeronava să atingă solul, dar în ceea ce privește supraviețuirea deasupra lui, acest lucru este incredibil de surprinzător", a declarat specialistul.

Supraviețuirea lui Ramesh a fost descrisă ca fiind miraculoasă de un membru al parlamentului britanic. "Este un adevărat miracol. Am contactat familia și aleg să le respect intimitatea în aceste momente dificile. Dar, după cum probabil ați observat unul dintre frații săi se afla și el în acel zbor, dar, din păcate, nu a supraviețuit", a declarat Shivani Raja.

Ieşirea de urgenţă care i-a salvat viaţa

Pe de altă parte, poliţia a confirmat că Vishwash Kumar Ramesh, singurul supraviețuitor al tragediei aviatice, a sărit pe ieşirea de urgenţă.

"Era lângă ieșirea de urgență și a reușit să scape sărind pe ușa de urgență", a declarat Vidhi Chaudhary, un ofițer superior de poliție din Ahmedabad, potrivit Reuters.

Vorbind din patul de spital, bărbatul în vârstă de 40 de ani a declarat presei indiene că este cetățean britanic și călătorea în Marea Britanie cu fratele său, după ce și-a vizitat familia în India.

"Când m-am ridicat, erau cadavre peste tot în jurul meu. Mi-era frică. M-am ridicat și am fugit. Erau bucăți din avion peste tot în jurul meu. Cineva m-a apucat, m-a pus într-o ambulanță și m-a dus la spital", a declarat Vishwash Kumar Ramesh pentru Hindustan Times. Nu este însă clar dacă a reușit să sară înainte ca avionul să se impacteze.

Explicaţiile supravieţuitorului

Vishwash Kumar Ramesh a povestit presei din India şi cum a reuşit să se salveze, aflat pe locul 11 A al aeronavei. El a spus că avionul s-a dezintegrat la scurt timp după decolare, iar scaunul său a fost aruncat departe de epavă. Drept urmare, el a fost protejat de flăcările care au cuprins restul aeronavei.

"Avionul s-a rupt și mi s-a desprins scaunul", le-a spus el medicilor care îl tratau la Spitalul Civil din Ahmedabad. "Așa am fost salvat". Ramesh le-a spus medicilor că nu a sărit din avion, ci a fost aruncat afară în timp ce era încă legat de scaun când aeronava s-a dezintegrat.

"Locul unde am aterizat era jos. Mi-am scos centura de siguranță și, pentru o clipă, m-am temut pentru viața mea. Dar eram aproape de nivelul solului, așa că am încercat să ies", a declarat el pentru DD News, potrivit India Today.

Văzând că ușile aeronavei erau sparte, Ramesh a spus că a reușit să iasă, chiar dacă a văzut pasageri și membri ai echipajului morţi în jurul său. "Nu-mi vine să cred cum am supraviețuit", a spus Ramesh. "Am crezut că voi muri. Oamenii au murit chiar sub ochii mei".

