Tragedie în Columbia! Şase oameni au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni. Între victime se află şi un celebru cântăreţ local. În imaginile filmate de martori se vede cum avionul de mici dimensiuni încearcă să decoleze, dar după numai câteva secunde cade în gol. Apoi se loveşte de pământ și ia foc. Niciunul dintre pasageri nu a supravieţuit. Presa locală scrie că în avion se aflau cântăreţul de 34 de ani şi membrii echipei sale, care mergeau la un concert la Medellin.

Yeison Jiménez, în vârstă de 34 de ani, se îndrepta spre un concert în Medellín, al doilea cel mai mare oraș din Columbia, atunci când avionul de mici dimensiuni în care se afla s-a prăbușit, scrie The New York Post.

Aeronava a decolat de pe un aerodrom din orașul Paipa, situat în centrul țării. La scurt timp după desprinderea de la sol, avionul s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări, potrivit publicației el Colombiano.

Visele care i-au prevestit tragedia

Cu puțin timp înainte de accident, artistul vorbise într-un interviu acordat postului de televiziune Caracol despre visele tulburătoare pe care le avusese.

"Am visat de trei ori că urma să avem un accident de avion și că trebuia să-i spun pilotului să se întoarcă. Iar când ajungea, îmi spunea: "Șefule, bine că mi-ai spus, pentru că ceva nu era în regulă, dar am reparat, urcă", a povestit Jiménez.

Artistul a mai spus că, într-unul dintre vise, se vedea deja mort, iar tragedia ajunsese subiect de știri. "Acestea au fost visele. Și într-unul dintre ele am visat că murisem și că eram la știri. A fost a treia oară când am visat asta. Dumnezeu mi-a dat trei semne și nu le-am înțeles", a declarat el.

Un incident similar, cu același avion, cu câteva zile înainte

În același interviu, Yeison Jiménez a dezvăluit că fusese implicat recent într-o aterizare de urgență cu același avion, cu aproximativ 10 zile înainte ca fiul său să se nască.

"Avionul decolează și, în timp ce se ridica, am simțit ceva ca un "puf, puf", a povestit artistul, adăugând că aeronava a început să se clatine.

"Nu era viteză, nu urcam", a spus el, menționând că operatorul său video observase apă care ieșea din motor.

Autorităţile au deschis anchetă

Autoritatea Aeronautică Civilă din Columbia a confirmat că accidentul este în curs de investigare.

"Autoritatea Aeronautică Civilă regretă profund accidentul produs la Paipa, Boyacá, în urma căruia și-au pierdut viața cei șase ocupanți ai aeronavei N325FA, inclusiv artistul Yeison Jiménez. Transmitem sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și fanilor", se arată într-un comunicat oficial.

