Trump joacă dur cu Iranul. Cere distrugerea siturilor nucleare iraniene și predarea uraniului îmbogățit

Statele Unite au prezentat Iranului, la negocierile de la Geneva, un set de cerințe dure privind programul nuclear, potrivit The Wall Street Journal. Washingtonul cere distrugerea completă a celor trei principale situri nucleare iraniene, Fordow, Natanz și Isfahan, precum și predarea către SUA a întregii cantități de uraniu îmbogățit rămasă în posesia Teheranului. În privința sancțiunilor, oferta americană prevede iniţial doar o relaxare minimă, urmând ca o eventuală ridicare să fie decisă doar dacă Iranul se ţine de cuvânt.

Potrivit The Wall Street Journal, care citează oficiali, negociatorii americani urmau să transmită clar, în timpul discuțiilor de azi de la Geneva, că Iranul trebuie să își distrugă cele trei situri nucleare principale - Fordow, Natanz și Isfahan - și să predea Statelor Unite tot uraniul îmbogățit rămas.

Totodată, americanii vor ca orice acord nuclear să fie permanent, adică să nu aibă termen de expirare, așa cum s-a întâmplat în cazul înțelegerii negociate de Barack Obama, pe care republicanii au considerat-o prea slabă, deoarece restricțiile au fost eliminate treptat. Trump a retras SUA din acel acord în primul său mandat, reimpunând sancțiuni dure împotriva Iranului.

Preşedintele SUA a avertizat, în discursul privind Starea Uniunii de marți, că Iranul continuă să urmărească obținerea armei nucleare și dezvoltarea de rachete balistice capabile să lovească SUA - acuzații negate de Teheran.

Deși Teheranul a transmis că se va arăta flexibil la negocierile indirecte de la Geneva, aceste cerințe ar putea fi greu de acceptat pentru Iran. Ambele părți caută o soluție diplomatică pentru a evita atacuri militare americane. Trump a amenințat că va recurge la opțiuni militare dacă nu se ajunge la un acord și a declanșat o mobilizare militară impresionantă în apropierea Iranului.

A trimis două portavioane și numeroase avioane de luptă avansate, distrugătoare și sisteme de apărare antirachetă. Iranul a avertizat că orice atac, chiar și unul limitat, va declanșa un răspuns total. "Aceasta poate fi ultima șansă de a încheia un acord. Dacă nu, SUA vor încerca să rezolve prin mijloace militare ceea ce nu pot soluționa prin diplomație", a declarat Saeid Golkar, profesor universitar și expert în armata iraniană.

Iranul insistă că are dreptul să poată îmbogăți uraniu, dar, pentru a liniști SUA, spune că ar accepta reducerea nivelului de îmbogățire la 1,5% (de la până la 60% în prezent), suspendarea temporară a îmbogățirii sau procesarea uraniului printr-un consorțiu arabo-iranian cu sediul în Iran. Washingtonul insistă ca Iranul să nu mai îmbogățească deloc uraniu, dar echipa de negociatori ar putea accepta reluarea activității unui reactor din Teheran care procesează niveluri foarte scăzute de îmbogățire în scopuri medicale, potrivit unor oficiali americani.

Chiar și această concesie se confruntă cu presiuni puternice din partea aripii dure anti-Iran din administrație și a senatorilor republicani. Oficialii se tem atât de conținutul acordului, cât și de percepția publică, în cazul în care Trump ar accepta un acord cu îmbogățire limitată, care ar putea fi perceput ca o versiune a celui din mandatul lui Obama.

Senatorul Lindsey Graham, aliat apropiat al lui Trump, a declarat miercuri că "nici vorbă să se ia în considerare permiterea unei îmbogățiri foarte mici de uraniu pentru salvarea aparențelor".

În plus, SUA ar oferi o relaxare minimă a sancțiunilor, un alt punct de tensiune, întrucât Iranul speră la o relaxare substanțială pentru economia în criză, care a declanșat proteste masive la începutul acestui an. Washingtonul vrea să vadă că acordul este respectat pe termen lung și, dacă Iranul se conformează, ar putea lua în calcul ulterior o relaxare suplimentară a sancțiunilor.

Deși Washingtonul ar dori ca Iranul să își limiteze și programul de rachete balistice și sprijinul pentru grupările proxy precum Hamas, Hezbollah și Houthi, negocierile de la Geneva se concentrează pe acordul nuclear. Unii oficiali consideră că discuțiile privind rachetele și sprijinul pentru milițiile regionale ar putea fi gestionate de partenerii regionali ai SUA, cu implicarea Washingtonului.

Alții cred că SUA ar trebui să insiste pentru un acord mai amplu, care să includă programul nuclear, rachetele și sprijinul pentru miliții, dar recunosc că un acord limitat la componenta nucleară ar reprezenta un început important, dacă este singura opțiune disponibilă.

