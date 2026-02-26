Antena Meniu Search
Portavionul USS Gerald R. Ford se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

Cel mai mare portavion al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, a plecat joi dimineaţă de la baza navală NATO din Golful Souda, pe insula Creta, şi se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Acţiunea este parte a consolidării militare americane menite să pună presiune asupra Iranului, a anunţat cotidianul grec Kathimerini, informează joi AFP, citată de Agerpres.

de Albert Mincu

la 26.02.2026 , 18:30
Portavionul USS Gerald R. Ford se îndreaptă spre Orientul Mijlociu - Profimedia

Portavionul a ajuns luni în Golful Souda pentru realimentare, potrivit presei americane. Comandat în 2017, portavionul USS Gerald R. Ford are o lungime de 334 de metri, cântăreşte 100.000 de tone şi are un echipaj de aproximativ 4.600 de persoane.

Nava ar urma să ajungă în Israel în 24 de ore

În prezent, SUA au cea mai mare desfăşurare militară în Orientul Mijlociu de la războiul împotriva Irakului din 2003. Portavionul USS Abraham Lincoln şi grupul său de luptă se află deja în apele din Orientul Mijlociu, în timp ce un al doilea grup de atac al portavioanelor, condus de USS Gerald R. Ford, se îndreptă în zonă.

O nouă rundă de discuţii indirecte a început joi, la Geneva, între delegaţiile SUA şi Iran, mediate de ministrul de externe al Omanului. Ambasada SUA la Atena nu a comentat prezenţa portavionului în zonă.

Donald Trump a ameninţat Teheranul cu noi acţiuni militare dacă nu se va ajunge la un nou acord privind programul său nuclear. 

