Estonia își va închide granița cu Rusia începând cu 1 decembrie, a anunțat vineri ministrul de Externe, Margus Tsahkna. "Nu ne bucurăm de asta, dar trebuie să răspundem și trebuie să protejăm și Europa", a declarat oficialul estonian la Baku.

Șeful diplomației estoniene a făcut declarația la deschiderea oficială a ambasadei țării sale în capitala Azerbaidjanului, potrivit Euronews, scrie Mediafax.

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind acțiunile Rusiei împotriva țărilor europene, a explicat Tsahkna. El a avertizat că Estonia, care are frontieră cu Rusia, se confruntă și ea cu tot mai multe acte de sabotaj și atacuri rusești îndreptate împotriva Europei.

De ce se închide granița

Tallinnul a anunțat decizia pe 15 noiembrie, după ce autoritățile estoniene au dejucat o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone. Potrivit lui Tsahkna, există "dovezi clare” că atacul a fost ordonat de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

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Estonia are trei puncte rutiere de trecere a frontierei cu Rusia: Narva, pentru pietoni, și Luhamaa și Koidula, pentru vehicule. Închiderea lor va întrerupe și cursele directe de autocar dintre Tallinn și orașele rusești Moscova și Sankt Petersburg.

Ambasade noi în Caucaz

Vizita de la Baku face parte dintr-un efort mai larg al Estoniei de a-și întări prezența în Caucazul de Sud. Țara a deschis la începutul anului și o ambasadă la Erevan. Tsahkna a spus că procesul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia deschide noi perspective într-o regiune dominată până de curând de Rusia.

După întâlnirea cu președintele Ilham Aliev, ministrul a declarat că Estonia sprijină liberalizarea vizelor între Azerbaidjan și Uniunea Europeană. Interesul Tallinnului vizează energia, Coridorul de Mijloc dintre Asia și Europa, digitalizarea și inteligența artificială.

Tsahkna a spus că a ajuns la Baku direct de la Kiev, unde, în ultima noapte, orașul a fost ținta unor atacuri puternice cu rachete balistice. Estonia va organiza anul viitor, împreună cu Ucraina, Conferința pentru reconstrucția Ucrainei.