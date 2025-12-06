Antena Meniu Search
Cum i-a fost schimbată viaţa unui veteran american, care la 88 de ani a fost nevoit să se întoarcă să lucreze

La 88 de ani, nu s-a putut bucura de bătrâneţe, linişte şi relaxare. Un veteran din Statele Unite a trebuit să se întoarcă la muncă pentru că şi-a pierdut pensia. Bărbatului, care a rămas şi văduv, I s-a schimbat viaţa radical, după ce a primit ajutor de unde nu se aştepta. Iar acum a devenit peste noapte milionar.

de Redactia Observator

la 06.12.2025 , 08:36
Cum i-a fost schimbată viaţa unui veteran american, care la 88 de ani a fost nevoit să se întoarcă să lucreze Veteranul Ed Bambas - captura WXYZ

Ed Bambas, un veteran al armatei în vârstă de 88 de ani, şi-a pierdut pensia în 2012, după ce compania la care lucrase anterior a dat faliment. În aceeași perioadă, soția lui, care a murit acum șapte ani, s-a îmbolnăvit, iar Ed a fost nevoit să își vândă casa pentru a se descurca financiar și pentru a plăti îngrijirea de care ea avea nevoie. Și-a pierdut și asigurarea de sănătate când a rămas fără pensie.

După moartea soției, Ed a trebuit să se întoarcă la muncă pentru a putea să îşi asigure traiul. Lucrează ture de opt ore, cinci zile pe săptămână, într-un supermarket aflat la aproximativ 45 de mile vest de Detroit, scrie Unilad.

I s-a schimbat viaţa într-o clipă

Articolul continuă după reclamă

Bătrânul a fost nominalizat de cineva influencerului australian Samuel Weidenhofer, cunoscut pentru fapte bune. Bărbatul a zburat din Australia în Michigan și a făcut echipă cu influencerul american Mike McKinstry, pentru a-l găsi pe Ed.

Samuel i-a dat lui Ed o recompensă de 400 de dolari pe loc și a creat și o pagină GoFundMe pentru donații, astfel încât Ed să se poată retrage în sfârșit. Într-un timp relativ scurt, suma de 1,5 milioane de dolari fusese deja strânsă pentru vârstnicul veteran. Un om generos a donat chiar 10.000 de dolari.

„Nu am fost niciodată pe astfel de programe (TikTok și Instagram). N-am niciunul dintre acele telefoane sofisticate. De fapt, încă am un telefon cu clapetă, doar ca să pot vorbi cu oamenii”, a povestit bătrânul pentru WXYZ. Veteranul s-a emoţionat când a vorbit despre soţia sa. „Încerc să merg la mormânt în fiecare zi. Mă ajută să merg mai departe”.

Samuel a vorbit și el pentru postul de știri, explicând de ce a decis să îl caute pe Ed. „Am vrut doar să-i ofer șansa să se pensioneze, înțelegi? Măcar să aibă puțină liniște. La început m-am gândit că poate va exista puțin sprijin, dar să văd cât de mult? Este un record”, a spus Samuel.

