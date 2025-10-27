Un pensionar spaniol din Palma a depus plângere împotriva soției sale, acuzând-o că i-ar fi furat 700.000 de euro. Femeia, în vârstă de 44 de ani și de origine română, ar fi vândut mai multe proprietăți ale bărbatului și i-ar fi golit conturile bancare.

Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit publicaţiei Ultima Hora, bărbatul de 77 de ani a denunțat-o pe soția sa după ce a descoperit că, în ultimii trei ani, aceasta ar fi retras sume uriașe din contul comun, pe care îl avea trecut pe numele ei. El susține că femeia l-ar fi constrâns să vândă un loc de parcare în Llucmajor, altul în Palma, o fermă în Costitx și chiar licența de taxi, iar banii obținuți din toate aceste tranzacții ar fi dispărut fără urmă.

Românca acuzată de violenţă domestică, abuz şi furt

Femeia, de 44 de ani și originară din România, a fost arestată de agenții Unității de Asistență pentru Familie și Femeie (UFAM) a Poliției Naționale pe 26 octombrie. A doua zi, a fost prezentată în fața unui judecător.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că este căsătorit cu femeia de trei ani și jumătate și că în acest timp ar fi fost agresat fizic și psihic. El a declarat că soția l-ar fi amenințat de mai multe ori cu un cuțit și i-ar fi spus că îl va ucide în timp ce doarme.

În plângerea depusă, victima afirmă și că soția sa consumă alcool și droguri, și că nu se ocupă deloc de gospodărie. Bărbatul a cerut instanței un ordin de restricție, spunând că vrea doar să trăiască în liniște și să evite o tragedie.

Decizia instanței

Judecătoarea din Palma a dispus, însă, eliberarea femeii, dar a impus o interdicție de apropiere de 300 de metri față de soțul ei, precum și interdicția de a comunica cu el.

"Există o situație de conflict evident între soți, iar faptele relatate de denunțător pot constitui presupuse acte de violență și amenințări din partea celei investigate", se arată în decizia magistratei. "Măsura este necesară pentru a evita riscul unei escaladări a violenței presupus exercitate".

Nu este prima dată când femeia are probleme cu legea. În martie 2024, aceasta a fost condamnată la plata unei amenzi de 480 de euro după ce și-a hărțuit antrenorul personal dintr-o sală de sport din Palma și l-a amenințat că îl va agresa pe partenerul acestuia.

Femeia şi-a hărţuit şi antrenorul de fitness

Incidentul a avut loc în octombrie 2023. Femeia s-a înscris la un centru de fitness de pe strada Médico José Darder, unde a început să flirteze insistent cu antrenorul, deși acesta i-a spus clar că relația lor trebuie să rămână strict profesională.

De-a lungul mai multor luni, femeia i-a trimis numeroase mesaje și înregistrări audio, ajungând chiar să posteze pe Facebook o fotografie care sugera că ar fi cuplu. După ce antrenorul a blocat-o, aceasta și-a schimbat numărul de telefon pentru a continua să-l contacteze. În cele din urmă, bărbatul a fost nevoit să o excludă din sală.

Autoritățile din Palma continuă investigațiile pentru a stabili exact ce sume au fost sustrase și prin ce metode. Între timp, bărbatul de 77 de ani rămâne sub protecția ordinului de restricție impus de instanță, sperând că "poate, în sfârșit, să trăiască în liniște", mai scrie sursa citată.

Denisa Gheorghe Like

Întrebarea zilei Veţi face cumpărături de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰