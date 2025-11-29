Antena Meniu Search
Învăţătura nu are vârstă! Dovada este un italian de 92 de ani care a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Federico din Napoli. Giuseppe s-a înscris la facultate în anii 50, însă chiar atunci câştigase un concurs pentru un post în administraţia unei şcoli. A decis să rămână acolo până a ieşit la pensie. Zeci de ani mai târziu, bărbatul şi-a reluat studiile. La licenţă, a susţinut o teză în Drept Roman.

29.11.2025

Giuseppe Corrente a întrerupt cursurile universitare în anii ’50, deşi era deja înscris la facultate. A renunţat pentru a lucra, după ce câştigase un concurs şi obţinuse un post în administraţia şcolară. A rămas acolo până la pensionare, scrie Corriere del Mezzogiorno.

Decenii mai târziu, hotărârea de a-şi îndeplini visul din tinereţe l-a readus în băncile facultăţii.

Licenţă în Drept roman, susţinută cu o memorie impresionantă

Pe 12 noiembrie, Corrente s-a licenţiat în Drept la vârstă de 92 de ani, prezentând o lucrare de licenţă în Drept roman cu tema "Aspecte juridice ale familiei romane". Susţinerea a avut loc în faţa unei comisii conduse de Carla Masi Doria, directorul Departamentului de Drept.

Profesorii au remarcat "o minte vivace", Corrente a citat pe de rost pasaje în latină din Digesta lui Iustinian. La final, a ţinut emoţionat în mâini teza sa, în timp ce era declarat doctor în Drept, devenind cel mai în vârstă student licenţiat din cadrul universităţii.

Coordonatorul lucrării, Alessandro Manni, a evidenţiat "perseverenţa şi dedicarea în a-şi duce studiile până la capăt", alimentate de un interes profund pentru drept şi, în special, pentru experienţa juridică a Romei antice.

