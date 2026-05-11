Ministrul leton al Apărării a demisionat după ce 2 drone ucrainene au lovit rezervoare cu petrol din țara sa

Ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, a demisionat duminică, după ce două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia şi au lovit aici instalaţii de stocare a petrolului.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 11:01
Duminică dimineaţă, prim-ministrul leton, Evika Silina, ceruse demisia acestuia, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost desfăşurate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul armatei letone Raivis Melnis în funcţia de nou ministru al apărării.

Joi, Letonia şi Lituania au solicitat NATO să întărească apărarea aeriană în regiunea lor, după ce două drone au trecut graniţa rusă şi au explodat la o instalaţie de stocare a petrolului din Letonia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat duminică pe X că dronele erau ucrainene şi au zburat în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia”.

Ca răspuns la incidentele cu dronele, Ucraina ia în considerare trimiterea de experţi pentru a contribui la consolidarea securităţii aeriene deasupra statelor baltice, a declarat Sîbiha vineri.

letonia razboi rusia ucraina atac drone
