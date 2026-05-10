Lumea întreagă este cu ochii pe Tenerife. Nu pentru vacanţă, ci pentru că de acolo ar putea veni următorul pericol global, numit hantavirus. Este în plină desfăşurare marea debarcare a turiştilor de pe nava focar. Operaţiunea a început în jurul prânzului şi se va încheia mâine, după ultimul zbor de repatriere. Totul se derulează sub măsuri stricte de securitate.

Nava Hondius a intrat în portul Granadilla din sudul insulei Tenerife în această dimineaţă. Nu i s-a permis andocarea, astfel că, potrivit protocolului, a ancorat în larg.

"Vreau să mulțumesc ospitalității care caracterizează locuitorii Insulelor Canare pentru că au permis sosirea navei de croazieră Hondius cu pacienți cu hantavirus", a declarat Papa Leon al XIV, liderul Bisericii Catolice.

"Protejăm sănătatea publică a Insulelor Canare, protejăm sănătatea publică a spaniolilor de pe vasul de croazieră dar şi a celorlaltor ţări europene", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

Măsuri stricte de securitate

Membrii Autorităţii Sanitare spaniole au urcat pe navă şi i-au testat pe toţi cei 146 de oameni aflaţi la bord. Abia apoi a fost dat acordul pentru debarcare.

"Întregul dispozitiv va fi pregătit pentru a garanta că procesul de debarcare a pasagerilor și a echipajului, precum și repatrierea lor ulterioară, se desfășoară cât mai rapid posibil și, fără nicio îndoială, în condiții de maximă siguranță", a declarat Fernando Grande-Marlaska, Ministrul de Interne Spaniol.

Primii care au părăsit vasul au fost cei 14 turişti spanioli. În grupuri de câte cinci persoane, toţi, îmbrăcaţi în echipament de protecţie, cu pelerine şi măşti medicale, au fost duşi cu bărcile la mal. Apoi cu un autobuz au ajuns direct la aeroport pentru zborul de Madrid, unde vor intra în carantină. Întreaga operaţiune este supravegheată de şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

"Îngrijorarea este legitimă, deoarece cu toții am experimentat COVID, mai ales în 2020, iar acea traumă este încă prezentă în mintea noastră. Această boală nu este Covid!", a spus Tedros Ghebreyesus, Director.

Leo Schilperoord, un ornitolog în vârstă de 70 de ani este considerat "pacientul zero". Olandezul care a murit la bordul navei pe 11 aprilie a vizitat înaintea croazierei nordul Patagoniei, unde au fost înregistrate peste 100 de cazuri şi 32 de decese în ultimele luni. În plus, împreună cu soţia, şi ea decedată ulterior, a umblat printr-o uriaşă groapă de gunoi din Argentina, în urmărirea unor specii de păsări.

"Există o oarecare greșeală și interpretare greșită conform căreia acesta este începutul unei epidemii severe. Sunt destul de sigur că nu este așa. Boala are o limită. Mortalitatea cauzată de hantavirus este ridicată la nivel mondial -- în America de Sud -- este între 20, 30 sau chiar 38%", a declarat Eduardo Lopez, specialist în boli infecțioase, Buenos Aires.

Trei oameni infectaţi cu hantavirus au murit la bordul navei de croazieră Hondius şi alţi 6 au fost confirmaţi pozitiv.

Dragoş Silvestru

