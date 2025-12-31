Au fost clipe de coşmar pentru trei români aflaţi în vacanţă în Italia. Au rămas suspendaţi în telecabină, alături de peste 90 de persoane, la circa 2.800 de metri altitudine. Incidentul a avut loc în Monte Moro, aproape de graniţa cu Elveţia: 12 oameni au fost răniţi după ce două dintre telecabine au lovit pereţii staţiei unde trebuiau să oprească. Turiştii au fost evacuaţi cu elicopterele.

Telecabinele care urcau la Monte Moro, o zonă turistică din Piemont, mergeau mult mai repede decât de obicei, după cum au relatat martorii. Din cauza vitezei neobişnuite, una dintre ele a intrat în balans, a lovit bariera de la intrarea în staţie şi s-a oprit într-un perete.

"Cele două cabine, probabil din cauza unei defecţiuni tehnice - va trebui să verificăm software-ul, nu au încetinit şi au sosit mult mai repede în cele două staţii. Aşa s-au ciocnit de peretele de la capătul staţiei", a declarat Matteo Gasparini, salvator montan.

Conform pompierilor, o a doua telecabină s-a ciocnit şi ea de structura inferioară a staţiei. Între pasageri se aflau şi trei turişti români care s-au ales doar cu sperietura.

"Avem veşti bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună. Nu sunt raportate victime grave", a anunţat Oana Ţoiu, ministrul român de Externe pe reţelele sociale.

Alţi 12 oameni, între care şi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toţi au fost evacuaţi cu ajutorul unor elicoptere. La fel s-a întâmplat şi cu mare parte dintre ceilalţi 94 de turişti aflaţi în telecabină la momentul accidentului. Două elicoptere şi 36 de salvatori au participat la operaţiune. Au fost însă şi câţiva turişti care au preferat să coboare la pas până într-o zonă sigură.

"Alţii au rămas blocaţi acolo sus. Eu cobor pentru că sunt obişnuit să merg mult pe jos. Iată telecabina şi cele două elicoptere care vin şi pleacă", a spus Massimo Cornaggia, turist.

Teleschiul, construit în 1962, a trecut printr-o renovare majoră la începutul anului 2023. Atunci au fost înlocuite motoarele, scripeţii şi cabinele. Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

