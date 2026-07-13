Scandal în PE. O eurodeputată suedeză şi-a reclamat la poliție colegul danez pentru rasism

Un nou scandal zguduie Parlamentul European. Eurodeputata suedeză Abir Al-Sahlani a depus o plângere la poliție, acuzând un coleg de discurs rasist și instigare la ură, după ce a fost atacată pe rețelele sociale pentru că a condamnat sloganurile anti-imigrație scandate de parlamentari ai extremei drepte.

Plângerea vine după incidentul din luna trecută, când mai mulți eurodeputați din grupările de dreapta au început să strige "Trimiteți-i înapoi!" ("Send them back"), imediat după un vot privind înăsprirea măsurilor de deportare a migranților din UE, scrie The Guardian.

La scurt timp după acel episod, Abir Al-Sahlani, eurodeputată suedeză de origine irakiană din partea Partidului de Centru, a luat cuvântul în plen și i-a acuzat pe reprezentanții extremei drepte că au coborât "la un nou nivel" prin astfel de scandări.

"Nu m-am simțit niciodată atât de nesigură în acest Parlament. Strigătele extremei drepte nu au fost îndreptate împotriva unui adversar politic. Era vorba despre oameni obișnuiți, a căror singură "infracţiune" este că au căutat o viață mai bună în Europa", a declarat aceasta în plen.

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După ce intervenția sa a devenit virală pe rețelele sociale, doi eurodeputați din partide populiste de dreapta au reacționat online. Eurodeputatul finlandez Sebastian Tynkkynen, membru al Partidului Finlandezilor, i-a transmis: "Mai plângi", în timp ce eurodeputatul danez Kristoffer Storm, din partidul Democrații Danemarcei, i-a scris că "ar trebui să se întoarcă acasă".

Cum se apără cei doi europarlamentari

Cei doi eurodeputați resping acuzațiile. Storm afirmă că expresia folosită făcea referire la faptul că Al-Sahlani ar fi trebuit să părăsească sala de plen dacă se simțea afectată de dezbateri, nu la originea sa etnică. La rândul său, Tynkkynen susține că acuzațiile de rasism sunt nefondate și a anunțat că analizează, la rândul lui, posibilitatea depunerii unei plângeri.

Incidentul a generat reacții puternice în Parlamentul European, unde grupul politic Renew Europe și-a exprimat sprijinul pentru Abir Al-Sahlani. Lidera formațiunii, Valerie Hayer, a solicitat președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, declanșarea unor proceduri disciplinare împotriva celor doi eurodeputați.

Biroul Robertei Metsola a calificat incidentele drept regretabile și a reiterat că instituția are o politică de toleranță zero față de comportamentele care afectează demnitatea eurodeputaților sau prestigiul Parlamentului. Totodată, serviciile instituției analizează circumstanțele producerii incidentului.

Într-o intervenție în plen, Metsola a criticat scandările, huiduielile și intimidarea colegilor, apreciind că limitele unei dezbateri democratice au fost depășite și promițând măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de episoade.