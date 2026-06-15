Sarmalele stârnesc dezbateri aprinse în orice familie. Cu afumătură sau fără? În foi de varză sau de viţă de vie? Fierte în ceaun, în oală de lut sau după rețete păstrate din generație în generație? Acum, însă, au intrat oficial în competiție. La un concurs gastronomic inedit, organizat la Buziaș, bucătari și gospodine și-au pus la bătaie ingredientele secrete pentru titlul de "cele mai bune sarmale".

La Buziaș, mii de sarmale s-au fiert la foc mic și s-au înghesuit la cel mai așteptat concurs culinar.

Cum arată sarmaua perfectă? E o întrebare care aprinde rapid discuțiile. Pentru că, dacă întrebi zece români, primești zece rețete diferite. Cu afumătură sau fără, în foi de varză dulce sau murată. La Buziaș, însă, dezbaterea nu mai rămâne în bucătărie, intră direct în competiție.

22 de concurenţi din vestul ţării au venit să-şi arate măiestria. Cosmin Lomora e bucatar cu 12 ani de experienta și a impachetat aproape 800 de sarmale.

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Peste 15.000 de sarmale

Şi arădenii au secretele lor cand vine vorba de sarmale.

La Buziaș, nu doar gustul este pus sub lupă. Contează ce ascunde înăuntru sarmaua, cum a fost gătită și chiar câte surate are în ceaun.

"Textura adecvată, varza suficient de acră se simt condimentele, nu prea grase...mmmmm.. am sesizat un mmm... deliciu , deliciu.... ceva bun. Raportul carne orez e ideal, undeva la 40-45% merge carnea, orez şi condimente diferenţa. (...) Sarmaua perfectă trebuie să aibă între 8 şi 10 cm dimensiune şi între 40 şi 60 de grame. La ora actuală avem în concurs peste 15000 de sarmale, dacă socotim la un metru 8 sarmale, avem aproape 2 km de sarmale puse cap la cap", spune Aurel Albulescu, preşedintele juriului.

La final, juriul a ales cea mai bună sarma, dar adevărații câștigători au fost cei care au venit cu poftă și au plecat sătui.