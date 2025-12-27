Cutremur puternic în Taiwan. Seismul s-a resimţit şi în capitala Taipei

Un cutremur cu magnitudinea 7,0 a avut loc sâmbătă seara, la aproximativ 32 de km în largul orașului de coastă Yilan din nord-estul Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei.

Cutremurul a zguduit clădiri din capitala Taipei și a avut o adâncime de 73 km, a adăugat administraţia meteorologică a insulei, conform Reuters.

Evaluarea pagubelor a fost în curs de desfășurare, a spus Agenția Națională de Pompieri.

Taiwanul se află în apropierea joncțiunii a două plăci tectonice și este predispus la cutremure.

Peste 100 de persoane au fost ucise într-un cutremur din sudul Taiwanului în 2016, în timp ce un cutremur cu magnitudinea de 7,3 grade a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

