"Dacă cresc, cresc". Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului cu Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. "Dacă cresc, cresc", a comentat el într-un interviu acordat Reuters.

de Nicu Tatu

la 06.03.2026 , 08:35
"Nu am nicio îngrijorare în privinţa asta. Vor scădea foarte rapid când totul se va termina şi, dacă cresc, cresc, dar acest lucru este mult mai important decât faptul că preţurile la benzină ar putea creşte puţin", a spus Donald Trump într-un interviu acordat Reuters.

Războiul cu Iranul a dus la o creştere a preţurilor la benzină cu 20 de cenţi pe galon, adică 7% în doar câteva zile.

Trump a declarat pentru Reuters că nu intenţionează să utilizeze Rezerva Strategică de Petrol a SUA, cea mai mare rezervă de urgenţă de petrol din lume, stocată într-o reţea de galerii subterane din Louisiana şi Texas.

Trump: Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă. Marina iraniană se află "pe fundul mării"

El a mai spus că este sigur că Strâmtoarea Ormuz, un canal aflat în largul coastei sudice a Iranului, prin care trece unul din fiecare cinci barili de petrol din lume, va rămâne deschisă deoarece marina iraniană se află "pe fundul mării".

Declaraţiile lui Trump vin la mai mult de o săptămână după ce a subliniat, în discursul său despre starea naţiunii, că preţurile la benzină au scăzut.

