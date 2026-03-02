Ce mesaj au primit iranienii pe telefoane în această dimineaţă

BBC relatează că cetăţenii iranieni au fost avertizaţi de Corpul Gardienilor Revoluţiei (IRGC) prin intermediul mai multor mesaje text "să nu protesteze pe străzi" şi "să nu îndemne la revolte".

BBC notează că civililor iranieni li s-a mai transmis că "acţiunile sunt intreprinse de inamici" şi că "orice mişcare menită să ameninţe securitatea poate fi considerată un semn de cooperare cu inamicul".

În acest moment, internetul este blocat în proporţie de peste 99% pe teritoriul Iranului, iar una dintre puţinele metode de conectare la internetul global este prin Starlink.

