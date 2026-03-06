Antena Meniu Search
x

Curs valutar

A treia zi consecutivă cu scumpiri la pompă. Cât costă litrul de motorină

Pentru a treia zi la rând, OMV Petrom ridică preţul la carburanţi. De această dată, doar la motorină.

de Alexandru Badea

la 06.03.2026 , 08:30
A treia zi consecutivă cu scumpiri la pompă. Cât costă litrul de motorină - A treia zi consecutivă cu scumpiri la pompă. Cât costă litrul de motorină - Arhivă

OMV Petrom, liderul de pe piaţa de distribuţie a carburanţilor din România, a operat creşteri la pompă pentru a treia zi consecutivă. Potrivit profit.ro, de data această doar la motorină, preţul ajung la 8,7 lei per litru. Cu alte cuvinte, în doar 3 zile, OMV Petrom a crescut preţul motorinei cu 33 de bani per litru.

De ce nu ar fi justificat preţul la motorină

Aşa cum s-a întâmplat şi în zilele precedente, Rompetrol, MOL, Socar şi Lukoil vor creşte, cel mai probabil, preţurile la motorină. O posibilă explicaţie pentru aceste majorări ar putea fi reprezentată de faptul că România este exportator de benzină, dar importator clar de motorină.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, în cadrul unei analize, Asociaţia de Energia Inteligentă susţine că, cel puţin preţul crescut al motorinei, nu este justificat având în vedere că România este al doilea producător de ţiţei din Europa şi are o infrastructură care să-i permită să stabilizeze preţurile carburanţilor indiferent de fluctuaţiile înregistrate pe pieţele internaţionale. 

"Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață. Diferența nu este dramatică - aproximativ 10 bani pe litru - dar într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent mică devine relevantă. Petrolul s-a scumpit în ultimele luni, dar nu suficient cât să explice prețul de astăzi de la pompă pentru motorină", se arată în studiul realizat de Asociaţia de Energia Inteligentă.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

razboi iran benzina motorina pret romania
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Ştiri economice » A treia zi consecutivă cu scumpiri la pompă. Cât costă litrul de motorină