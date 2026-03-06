O femeie de afaceri din Alba, înșelată cu 100.000 de euro. A fost păcălită cu o nouă metodă de fraudă

Escrocii nu obosesc niciodată să caute noi metode de fraudare. O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost înșelată cu 100.000 de euro, după ce a fost păcălită în numele ANAF.

Femeia a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și i s-a comunicat că societatea pe care o administrează ar avea de recuperat o sumă de bani achitată la sfârșitul anului 2025. Sub acest pretext, i s-a spus că va fi contactată de un reprezentant al unei unități bancare care o va ajuta să finalizeze procedura, scrie Alba 24.

Bună de plată

Ulterior, femeia a fost sunată de o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei bănci și urmând indicațiile acestuia a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care o administrează, prejudiciul produs depășind suma de 100.000 de euro.

Articolul continuă după reclamă

În momentul în care a realizat că a fost victima unei înșelăciuni, femeia a contactat imediat poliția.

Din fericire, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reușit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților? Când trece de 9 lei Când trece de 10 lei Când trece de 11 lei

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰