Cât costă succesiunea în 2026 şi ce impozite se plătesc

Pierderea seniorilor aduce multă tristeţe în sânul unei familii, dar şi obligaţii, urmaşii acestora fiind puşi în situaţia de a asigura succesiunea bunurilor pe care urmaşii le-au lăsat moştenire.

Românii au nevoie de mai multe documente pentru a realiza o acţiune de succesiune - Profimedia (imagine ilustrativă)

În România se întocmesc, anual, documentele necesare pentru realizarea unui număr mare de succesiuni. Acţiunea este cât se poate de importantă, în condiţiile în care cele mai multe dintre imobile sunt proprietate personală şi în majoritatea locuinţelor trăiesc mai multe generaţii.

Vorbim despre acţiuni de succesiune care pot deveni extrem de costisitoare, mai ales dacă vorbim de bunuri cu o valoare ridicată şi dacă succesiunea este finalizată la peste doi ani de la deces.

Cât costă succesiunea la notar în 2026

Articolul continuă după reclamă

În principiu, când vine vorba despre realizarea unei succesiuni, onorariul notarial minim este de 500 de lei. La această sumă se adaugă, însă, diferite alte sume, astfel încât costul total al succesiunii poate fi unul uriaş.

Trebuie precizat că, pentru a afla taxele de succesiune trebuie estimată valoarea masei succesorale, iar valoarea imobilelor moştenite nu se calculează după preţul pieţei ci după o grilă notarială oficială.

Ce impozite se plătesc la succesiune

Pe lângă plata onorariului unui notar, cei care sunt implicaţi în realizarea unei succesiuni mai au de achitat şi alte "note de plată".

Ne gândim în special la eventualul onorariu al unui avocat, taxa de intabulare, taxa de timbru şi chiar impozitul special de 1% pe care îl avem de achitat către ANAF, în cazul în care finalizarea succesiunii se face în termen de mai mult de doi ani de la deces.

Procedura şi documentele necesare pentru succesiune

Realizarea succesiunii presupune, practic, parcurgerea a patru mari etape: deschiderea procedurii, depunerea actelor, identificarea moştenitorilor şi bunurilor şi eliberarea certificatului de moştenitor.

Pentru acestea avem, însă, nevoie de o mulţime de documente. Lista poate să cuprindă atât documente de stare civilă şi de identitate (certificat de deces, acte de identitate ale moștenitorilor, certificate de naștere și căsătorie ale moștenitorilor, certificat de căsătorie/deces al soțului supraviețuitor (dacă e cazul), acte de naștere/căsătorie ale defunctului, după caz), cât şi documente de proprietate (titluri de proprietate, documente de intabulare/extras de carte funciară pentru imobile, certificat de atestare fiscală care atestă lipsa datoriilor, acte specifice, act de concesiune pentru locul de veci) sau alte documente (testament, declaraţii de opţiune succesorală).

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰