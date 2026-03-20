Danemarca era pregătită să arunce în aer pistele din Groenlanda dacă SUA ar fi invadat insula

Danemarca s-a temut serios în ianuarie că Donald Trump ar putea încerca să preia Groenlanda cu forța. Copenhaga a trimis trupe în Groenlanda, oficial pentru exerciții militare, dar în realitate, s-a pregătit pentru un scenariu de război. Soldații aveau explozibili ca să distrugă pistele de aterizare și să îngreuneze astfel o invazie, dar şi rezerve de sânge în caz că ar fi început lupte, relatează Financial Times.

Armata daneză a trimis în ianuarie explozibili și rezerve de sânge în Groenlanda, de teamă că Donald Trump ar putea invada insula arctică, teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei. Informația a fost dezvăluită inițial de postul public danez DR și confirmată ulterior pentru Financial Times de mai mulţi oficiali europeni.

Explozibili și sânge în Groenlanda: Europa se temea de Trump

Franța și Germania au susținut scenariul, potrivit surselor citate. "Eram foarte îngrijorați că lucrurile ar putea degenera grav", a declarat un oficial european, referindu-se la amenințările repetate ale lui Trump privind Groenlanda. Potrivit DR, trupele daneze trimise în Groenlanda la începutul anului au adus suficient explozibil pentru a distruge principalele piste de pe insulă, atât în apropierea capitalei Nuuk, cât și la o fostă bază aeriană din Kangerlussuaq. De asemenea, au primit rezerve de sânge în eventualitatea unor confruntări armate.

Dezvăluirile arată cât de în serios au fost luate amenințările lui Trump la adresa unui aliat NATO, nu doar de Danemarca, ci de întreaga Europă. "Ne-am aflat în cea mai gravă situație de politică externă de la al Doilea Război Mondial încoace. Singurul motiv pentru care astăzi suntem într-o situație mai bună… este cooperarea europeană", a declarat premierul danez, Mette Frederiksen.

Conflictul, detensionat de secretarul general al NATO, Mark Rutte

Conflictul a fost, în cele din urmă, detensionat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care l-a convins pe Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, să accepte cadrul unui "viitor acord" cu Danemarca privind Groenlanda.

Frederiksen a confirmat că negocierile la nivel înalt cu americanii continuă pentru un posibil compromis care să respecte liniile roșii privind suveranitatea Danemarcei și a Groenlandei. "Sper la un acord, dar, așa cum am spus, dorința lui Trump de a prelua Groenlanda rămâne valabilă", a declarat ea.

Danemarca și mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și statele nordice, au trimis trupe în Groenlanda în ianuarie, sub pretextul unui exercițiu militar planificat. Autoritățile din Copenhaga au spus că au informat SUA despre acest exercițiu. Însă adevăratul motiv, potrivit reportajului televiziunii daneze, a fost pregătirea de un posibil atac american și pentru a face imposibilă o preluare a insulei fără conflict militar deschis.

"Francezii au fost incredibil de utili. Au înțeles imediat că aveam nevoie de un plan", a declarat al doilea oficial european citat de FT.

"După Venezuela, americanii s-au crezut că invincibili"

Trump, încurajat de succesul său în înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a reacționat negativ la aceste măsuri, amenințând că va impune tarife vamale suplimentare pentru Danemarca și celelalte țări implicate. "După Venezuela, au crezut că sunt invincibili: "Hai să luăm lucrul ăsta și țara asta". Teama nu a dispărut, dar nu mai este la fel de mare", a spus al treilea oficial european citat de FT.

Jurnaliștii televiunii daneze au discutat cu 12 înalţi oficiali care au confirmat că pregătirile au fost accelerate după intervenția lui Trump în Venezuela, din cauza temerilor privind o posibilă acțiune similară în Groenlanda. "Subiectul Groenlanda nu a dispărut. Doar doarme", a atenţionat un fost ministru danez.

