"O bucată mare de gheață, prost condusă". Trump critică NATO și reaprinde disputa pentru Groenlanda

Donald Trump a atacat din nou NATO și a readus în discuție Groenlanda, criticând direct aliații europeni după războiul din Iran, în urma unei întâlniri cu șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Casa Albă a reproșat miercuri statelor membre ale NATO faptul că au întors spatele Statelor Unite în războiul împotriva Iranului, chiar înaintea unei întâlniri între președintele Donald Trump și Mark Rutte. Secretarul general al Alianței, a sosit discret la Casa Albă la mijlocul după-amiezii și a plecat la fel de discret două ore și jumătate mai târziu.

"Au fost puși la încercare și au eșuat", declarase înainte de sosirea acestuia purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. "NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom mai avea nevoie de ei. Amintiți-vă de Groenlanda, acea bucată mare de gheață prost condusă", a scris Donald Trump în cursul serii pe platforma sa Truth Social.

Trump își reglează conturile cu NATO

Declarațiile vin după ce Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni în conflictul cu Iran, după mai bine de o lună de lupte. Liderul de la Casa Albă a criticat în repetate rânduri statele membre NATO pentru refuzul de a se implica în campania militară, susținând că situația a reprezentat un test major. Președintele american amenință de luni de zile că se va retrage din Alianță.

În ultimele zile, Trump a reluat și ideea achiziționării Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei. "Vrem Groenlanda. Ei nu vor să o dea. Și atunci am spus ‘la revedere’", a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă, scrie CNBC.

Războiul cu Iranul a amplificat tensiunile între aliați, mai multe state NATO refuzând să sprijine campania militară americano-israeliană. Unele țări au interzis accesul aeronavelor militare americane în spațiul lor aerian și au evitat să contribuie la operațiunile din Ormuz.

WSJ: Trump vrea să-i sancţioneze pe aliații NATO care nu au ajutat SUA în războiul din Iran

După o întâlnire "foarte sinceră" cu Donald Trump, Mark Rutte a acordat un interviu pentru CNN. Întrebat, printre altele, dacă țările NATO au eșuat cu adevărat, Rutte a răspuns: "Câteva, da, dar o mare majoritate a țărilor europene, și despre asta am discutat astăzi, au făcut ceea ce au promis".

Potrivit Wall Street Journal, administrația Trump are în vedere retragerea trupelor americane staționate în țări care nu au sprijinit ofensiva militară împotriva Iranului, pentru a le muta în țări considerate mai cooperante.

Mark Rutte s-a întâlnit, de asemenea, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Discuțiile lor s-au concentrat pe operațiunile militare împotriva Iranului, războiul din Ucraina și consolidarea coordonării și a "transferului de sarcini" cu aliații din NATO, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

