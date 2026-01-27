Victoria şi David Beckham au fost văzuţi pentru prima dată împreună în public după ce fiul lor cel mare i-a acuzat că au încercat să îi distrugă căsnicia. Starurile au apărut senine la Săptămâna Modei de la Paris. Ocazie cu care Victoria a fost decorată de ministrul culturii din Franţa.

Victoria Beckham a primit distincţia Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor pentru contribuţia sa în domeniul artelor, culturii şi modei. Fosta Spice Girls i-a dedicat premiul soţului său - David a fost primul investitor serios în brandul Victoria Beckham.

ruz, Romeo și Harper, trei dintre copiii soţilor Beckham şi-au însoţit părinţii la ceremonie

"Sunt atât de mândră că sunt britanică. Dar Franţa este unul dintre puţinele locuri unde moda este tratată cu seriozitatea pe care o merită", a declarat Victoria Beckham. Cruz, Romeo și Harper, trei dintre copiii soţilor Beckham şi-au însoţit părinţii la ceremonie.

În timp ce toată familia sărbătorea distincţia primită de Victoria Beckham la Paris, fiul rebel Brooklyn şi soţia lui au rămas acasă, în Statele Unite şi au ciocnit un pahar cu vin în cinstea căsniciei lor.

