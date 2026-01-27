S-a dat startul cursei pentru premiile BAFTA. "O bătălie după alta", cu Leonardo Dicaprio în rolul principal, scrie istorie cu 16 nominalizări. Pelicula se luptă cot la cot pentru titlul de cel mai bun film al anului cu alte producţii de top, precum comedia "Marty Supreme". Filmul, cu Timothée Chalamet în rolul principal, îl propulsează pe tânărul canadian în cursa pentru premiul cel mai bun actor al anului.

Filmul lui Leonardo DiCaprio, "O bătălie după alta", conduce detașat lista BAFTA cu 16 nominalizări: cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal şi cel mai bun scenariu. Costumele, machiajul și coafura sunt singurele categorii care lipsesc din palmaresul record al producției.

Producția a bifat deja un succes la Globurile de Aur, iar DiCaprio are acum șanse să pună mâna pe al doilea premiu Oscar din carieră.

În competiția pentru premiile BAFTA a intrat și horror-ul "Păcătoșii". Producția, a cărei acțiune este fixată în anii '30, a obținut 13 nominalizări. Pelicula figurează pe lista pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. La categoria cel mai bun actor e o bătălie între staruri: Michael B. Jordan împotriva lui Leonardo DiCaprio.

Pe locul al treilea în topul preferințelor se află Marty Supreme, cu Timothee Chalamet în rolul principal. Comedia a obținut 11 nominalizări și prezintă ascensiunea lui Marty Mauser spre titlul de campion mondial la tenis de masă. Producția se luptă pentru trofeele la categoriile cel mai bun actor, cel mai bun regizor și cel mai bun film.

Tot 11 selecții a strâns și drama Hamnet, un alt candidat pentru titlul de filmul anului. Pelicula britanică este plasată în Anglia secolului al 16-lea și reconstituie tragedia lui William Shakespeare, care și-a pierdut fiul din cauza ciumei.

Ceremonia premiilor BAFTA are loc pe 22 februarie, la Royal Festival Hall din Londra. Gala va fi prezentată de actorul american Alan Cumming.

