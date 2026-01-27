Şapte turişti greci şi-au pierdut viaţa în această după-amiază după ce microbuzul în care se aflau a intrat într-o depăşire periculoasă şi s-a izbit de un TIR de pe contrasens, pe un drum european de lângă Lugoj. De neînţeles este decizia şoferului care ezită să revină pe banda lui şi chiar semnalizează că intră din nou în depăşire, deşi se vede clar că nu mai avea timp. În urma impactului, microbuzul s-a dezintegrat pur şi simplu.

"A făcut o depăşire. Nu s-a asigurat. A avut coliziune cu TIR-ul din faţă", spune un martor. "În timp ce depăşea cisterna din faţă, şi-a dat seama că nu are cum să mai termine depăşirea şi a intrat în tirul din dreapta lui. Tirul a frânat. Tirul din spatele meu a frânat şi el, care venea către mine şi am intrat cu toţii în şanţ. Ţin minte că am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui din maşina. Atât am văzut", spune un alt martor.

DN6, unul dintre cele mai periculoase şi tranzitate drumuri din România

Alerta în acest caz s-a dat puţin după ora 13:00, pe DN6 considerat unul dintre cele mai periculoase şi mai tranzitate drumuri din partea de vest a ţării. În acest accident de o gravitate extremă au fost implicate o cisternă, un TIR şi un microbuz care era omologat cu 8+1 locuri. Adică, 8 pasageri plus şoferul. Potrivit datelor poliţiei însă, în microbuz se aflau 10 persoane.

Articolul continuă după reclamă

Vorbim despre şapte morţi. Şase persoane au decedat pe loc, iar patru persoane au fost transportate la spital. Din păcate, din cei 4 răniţi unul a decedat ulterior. În microbuz se aflau suporteri ai echipei PAOK, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu. Veneau din Grecia, au intrat în România prin Bulgaria şi voiau să ajungă la Lyon, în Franţa, acolo unde urmează să se desfăşoare meciul de Europa League, Olympique Lyon - PAOK Salonic.

La un moment dat, acest microbuz a intrat în depăşire. Poliţia verifică dacă în timpul depăşirii a acroşat cisterna, iar apoi, intrând pe contrasens, s-a izbit frontal de TIR-ul care venea din sens opus. Resturile microbuzului au fost împrăştiate pe zeci de metri, iar poliţia încearcă să pună cap la cap toate informaţiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. În acest moment şoseaua este blocată, iar cozile de maşini se întind pe aproximativ de 20 de kilometri pentru că vorbim despre unul dintre cele mai tranzitate şosele din ţară.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰