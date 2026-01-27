Premierul nu exclude varianta unui guvern fără PSD, dacă social-democraţii blochează în continuare concedierile din primării. Caz în care Ilie Bolojan îşi va pierde funcţia, anunţă partidul condus de Sorin Grindeanu. Surse Observator spun, însă, că preşedintele Nicuşor Dan vrea să rămână PSD la guvernare.

După ce lideri PSD i-au cerut să plece de la conducerea guvernului, Ilie Bolojan a lansat astăzi scenariul unui guvern minoritar. "Într-o situatie de criza politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că în perioada urmatoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar pentru tara noastra este de dorit să avem stabilitate politică", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Replica premierului vine după negocieri tensionate în Coalitia de guvernare. Reforma administraţiei publice va fi amânată cu cel puţin o săptămână pentru că PSD a cerut simultan măsuri de relansare economică. În acest caz, tăierile de 10% din aparatul bugetar ar putea fi adoptate de guvern prin ordonanţă de urgenţă.

Protocolul Coaliţiei de guvernare prevede că PSD va prelua functia de premier în aprilie anul viitor

"Nu e foarte comod să ai patru partide în Coaliție, cu conflicte între ele, dintre care unele vor să joace rolul Opoziției din interiorul guvernării", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Dorim să facem parte din aceasta Coalitie, dar nu doar pe post de ridicători de mână. Văd că sunt tot felul de domni care doresc să ne împingă afară din Coaliţie. Poate doresc sa faca Coalitie cu AUR", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Dacă PSD s-ar retrage în Opozitie, un Guvern minoritar poate fi format de PNL şi USR - cu sau fără sprijinul UDMR. În acest caz, Ilie Bolojan ar putea păstra poziţia de premier. Doar că un Guvern de dreapta minoritar ar avea nevoie de sprijinul PSD pentru a fi instalat la Palatul Victoria. Ar fi, însă, un Guvern captiv şi fără puteri depline, controlat din Parlament de PSD, care ar putea vota oricând o motiune de cenzură. Alt scenariu, avansat de surse PSD, ar fi debarcarea lui Ilie Bolojan cu ajutorul unei facţiuni rivale din PNL. În acest scenariu, USR ar fi eliminat de la guvernare, iar PSD ar impune alt premier până la rocada din 2027. Variante discutate - Cătălin Predoiu şi Alexandru Nazare.

Într-un interviu pentru Observator, preşedintele Nicuşor Dan a respins, anul trecut, ideea guvernului minoritar. "Un Guvern minoritar tot timpul trebuie să negocieze cu Parlamentul diferite măsuri și nu e ceva ce funcționează. E nevoie de un guvern cu majoritate parlamentară", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Protocolul Coaliţiei de guvernare prevede că PSD va prelua functia de premier în aprilie anul viitor.

