Furie şi revoltă în Statele Unite. Sute de oameni au forţat intrarea în hotelurile din Minneapolis unde sunt cazaţi agenţi federali anti-imigraţie, acuzaţi că au împuşcat fără motiv doi civili în ultimele două săptămâni. Sub presiunea străzii, preşedintele Donald Trump a ordonat să fie retraşi din oraş mai mulţi agenţi, cu tot cu şeful operaţiunii, iar Prima Doamnă a făcut un apel rar.

Forţele de odine au tras cu gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene în protestatarii care încercau să ajungă la agenţii anti-imigraţie din hoteluri. 26 de oameni au fost arestaţi.

"Acestea sunt urmările luptei cu autorităţile la temperaturi cu mult sub zero grade. Geamuri sparte şi graffiti pe întreg hotelul, deoarece grupul credea că aici sunt cazaţi zeci de agenţi federali", explică Morgan Chesky, corespondent NBC News.

Agenţii trimişi de administraţia Trump în Minneapolis într-o acţiune de amploare împotriva imigranţilor au ameninţat şi o echipă de jurnalişti de la o televiziune din Italia.

După protestele localnicilor, Donald Trump l-a retras din Minneapolis pe şeful agenţilor anti-imigraţie, un ofiţer poreclit "Darth Vader de la frontieră". În locul lui îl va trimite pe consilierul lui pentru probleme de imigraţie, supranumit "Ţarul Frontierelor".

"Homan va continua să aplice legile în materie de imigraţie din ţara noastră şi îi va deporta, în special, pe cei mai răi criminali din Minnesota care au comis infracţiuni violente", explică Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Revoltate de asaltul agenţilor anti-imigraţie, autorităţile locale au cerut o întâlnire cu preşedintele Donald Trump.

"Aceasta este cea mai mare mobilizare de ofițeri ICE, într-un stat care nici măcar nu se află în topul imigrației. Ce justifică acest val disproporționat? Nimic legitim. Dar președintele a fost clar: răzbunare", a declarat Keith Ellison, procuror general în Minnesota.

Prima Doamnă a Statelor Unite, ea însăşi imigrantă din Slovenia, a făcut un apel rar.

"Sunt împotriva violenţei. Vă rog, dacă protestaţi, să o faceţi paşnic! /// Trebuie să fim uniţi! Fac apel la unitate!", a declarat Melania Trump.

Tensiunile vin după ce Alex Pretti, un asistent medical de 37 de ani, a fost împuşcat mortal de 10 ori de un agent anti-imigraţie în timpul unui protest. Pe 7 ianuarie, ofiţerii au împuşcat o femeie de 37 de ani. Doar trei din 10 americani mai sunt acum de acord cu acţiunile preşedintelui Donald Trump, un minim istoric. Majoritatea consideră că represiunile asupra imigranţilor au mers prea departe.

