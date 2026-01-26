Planul Italiei de a reduce fluxul de produse ieftine din China, prin introducerea unei taxe de 2 euro pentru coletele de până la 150 de euro venite din afara Uniunii Europene, a avut un efect neașteptat: companiile redirecționează livrările către alte țări europene pentru a evita plata taxei, relatează Financial Times.

FT: Taxa de 2 euro pe coletele de pe Shein și Temu, un eșec în Italia - Profimedia

România și Italia sunt primele țări care aplică o taxă de procesare pentru coletele sub 150 de euro venite din afara UE.

Guvernul condus de Giorgia Meloni a introdus această taxa de 2 euro pentru a limita importurile masive de la platforme chinezeşti precum Shein și Temu și pentru a aduce bani la bugetul de stat. Măsura a intrat în vigoare pentru coletele sosite în Italia după 1 ianuarie.

Cum este ocolită taxa

Însă firmele de logistică și operatorii de aeroporturi din Italia se plâng de o scădere bruscă a volumului de colete procesate. Potrivit acestora, zborurile cargo din afara UE aterizează acum în Belgia, Olanda sau Ungaria, ocolind astfel Italia. Reprezentanții industriei cer suspendarea sau anularea taxei, pe care o consideră un eșec.

"Măsura a avut un efect de bumerang", a declarat Valentina Menin, directoarea generală a Asociației Aeroporturilor din Italia (Assaeroporti), care reprezintă 32 de aeroporturi, inclusiv Milano Malpensa - principalul hub cargo al Italiei.

Italia a primit cu 36% mai puține colete ieftine din afara UE

Guvernul estimase că va încasa 122 milioane euro în bugetul pe 2026 și 245 milioane euro anual în anii următori. Dar, potrivit agenției vamale italiene, numărul coletelor de mică valoare venite direct din afara UE a scăzut cu 36% în perioada 1-20 ianuarie, față de aceeași perioadă din 2025.

De la începutul anului, cel puțin 30 de zboruri cu destinația Malpensa au fost redirecționate către Liège (Belgia), Amsterdam și Budapesta. Asta deoarece, potrivit regulilor UE, odată ce un colet intră în piața unică și trece de vamă, poate circula liber fără taxe suplimentare - facilitând astfel ocolirea taxei din Italia, explică Financial Times.

Andrea Cappa, director general al Confetra, organizație care reprezintă 60.000 de companii de transport și logistică, a avertizat că industria italiană care se ocupă de logistică "va avea de pierdut dacă taxa nu este suspendată". "Mărfurile tot intră în Italia, dar pe cale rutieră, fără să se plătească taxa. Asta duce la mai multă poluare și la mutarea traficului către alte țări. Situația se va agrava dacă nu se iau măsuri", a spus el.

Oficial, colectarea taxei va începe în martie, când sistemele informatice ale vămilor vor fi actualizate. Însă firmele vor datora retroactiv taxa pentru toate coletele sosite după 1 ianuarie. Un deputat din Forza Italia, partid aflat la guvernare, a propus amânarea taxei până la 1 iulie, dată la care și UE ar urma să introducă o taxă vamală de 3 euro pentru toate coletele de mică valoare livrate în blocul comunitar.

Redactia Observator

