O femeie de 63 de ani din Franța trăiește un coșmar după ce a aflat că un proiect de infrastructură ar putea trece chiar prin grădina ei, scrie France Info .

Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină - Laurence Maritano

Laurence Maritano, o pensionară de 63 de ani din Parcieux riscă să aibă o linie de autobuz rapid chiar prin grădina sa. Proiectul este coordonat de Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes și o face să își dorească un singur lucru: să plece din casa pe care a cumpărat-o cu doar cinci ani în urmă.

În 2020, Laurence a cumpărat fosta gară din Parcieux cu 322.000 de euro și a investit încă 50.000 de euro în renovări. Știa că o mică parte din teren aparținea SNCF, dar credea că este vorba de doar 1 - 2 metri. Primăria i-a spus atunci că este doar un drum rural.

Abia trei ani mai târziu a aflat că SNCF a vândut terenul către regiune și că suprafața reală este de aproximativ cinci metri. Din această cauză, va fi nevoită să își demoleze piscina. Mai mult, regiunea intenționează să preia și o altă parte din grădină pentru proiectul liniei de autobuz Trévoux–Lyon. "Nu mi-ar mai rămâne nimic. Doar mizeria", spune ea, revoltată.

Articolul continuă după reclamă

Pentru Laurence, grădina era esențială. "Este terapia mea. La 63 de ani, vreau să mă bucur de viață". Situația o afectează profund. Ea spune că urmează un tratament cu antidepresive și că nu mai are timp să aștepte. Își dorește ca regiunea să îi cumpere întreaga proprietate sau să îi permită să păstreze o parte din teren pentru a putea vinde casa.

Pentru a-și apăra drepturile, a angajat avocați, ceea ce o obligă să accepte mici joburi, deși este pensionară: "Am o pensie mică. Nu am de ales". Casa nu poate fi vândută în acest moment. Un agent imobiliar i-a spus clar că proprietatea este imposibil de vândut în forma actuală.

Deocamdată, exproprierea completă nu este decisă. Ancheta publică pentru proiectul liniei de autobuz a început pe 21 ianuarie 2026 și va dura până pe 19 februarie 2026. Atunci ar putea fi stabilite eventuale despăgubiri. Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes nu a oferit încă un răspuns oficial, mai precizează sursa citată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰