Franța se opune ca Ucraina să folosească fonduri europene pentru a cumpăra rachete britanice Storm Shadow

Franța se opune unui plan care ar facilita achiziționarea de rachete britanice Storm Shadow de către Ucraina şi susține că fondurile ar trebui să contribuie cu prioritate la dezvoltarea industriei UE de apărare, potrivit unei investigații publicate de The Telegraph.

Un grup format din 11 capitale europene a propus relaxarea regulilor pentru ca Ucraina să poată folosi un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru achiziția de arme britanice. Franța, însă, insistă ca acești bani să fie cheltuiți exclusiv în interiorul Uniunii Europene, conform The Telegraph.

Planul actual prevede ca două treimi din împrumut să fie folosite pentru achiziții de armament destinate forțelor armate ucrainene, prioritizând industriile de apărare europene și ucrainene, înainte de a recurge la opțiuni din afara UE.

Potrivit unor documente consultate de The Telegraph, oficialii din apărarea ucraineană estimează că vor avea nevoie, anul acesta, de echipamente militare în valoare de 24 de miliarde de euro din afara UE. Cea mai mare parte a acestei sume este destinată achiziționării de sisteme de apărare aeriană Patriot produse în SUA, însă rachetele cu rază lungă de acțiune, precum Storm Shadow, sunt de asemenea pe lista de necesități.

Oficiali europeni din coaliție au propus o schemă în patru trepte care ar permite includerea Marii Britanii într-o poziție prioritară față de SUA, dacă Londra poate acoperi cerințele defensive ale Ucrainei. Franța, însă, s-a opus categoric acestei idei. Potrivit unor surse diplomatice, Parisul dorește ca fondurile europene să întărească mai degrabă industria de apărare a UE decât să răspundă nevoilor imediate ale Ucrainei.

Această poziție a generat nemulțumiri în rândul unor state membre, care avertizează că abordarea ar putea submina capacitatea Ucrainei de a se apăra, în special în fața bombardamentelor aeriene rusești.

Conform propunerii, Ucraina ar trebui să depună planuri de achiziții, care ar fi analizate în funcție de o serie de criterii. Mai întâi, UE ar verifica dacă industria ucraineană poate furniza echipamentele, apoi ar căuta opțiuni în rândul producătorilor europeni. Marea Britanie ar apărea abia în a treia etapă a procesului, iar SUA în a patra.

Coaliția formată din țările baltice, cele nordice, Polonia, România, Cehia și Țările de Jos încearcă acum să simplifice accesul Ucrainei la nivelul al treilea - unde se află Marea Britanie. Alte opt țări, inclusiv Germania, susțin o abordare mai deschisă față de Londra, dar nu s-au alăturat oficial coaliției.

Un alt motiv pentru care Marea Britanie este văzută ca un partener preferat este implicarea sa în coaliția de state dispuse să trimită trupe în Ucraina în contextul unui posibil acord de pace. Investiția fondurilor UE în armamentul britanic este privită ca o măsură strategică de întărire a misiunii de securitate europene, în contextul în care SUA nu și-au exprimat aceeași disponibilitate.

Diplomații britanici poartă discuții cu reprezentanții grupului UE, dar sunt încurajați să intensifice dialogul și la nivelul Comisiei Europene și Parlamentului European, unde Franța are o influență puternică în comitetele dedicate securității.

