Suporterii lui PAOK Salonic s-au strâns marţi seară, 27 ianuarie, în faţa stadionului pentru a-i plânge pe cei 7 fani greci morţi în accidentul teribil din România.

Ulterior, lor li s-au alăturat o parte dintre jucătorii lui PAOK, dar şi antrenorul român Răzvan Lucescu. "Într-adevăr, este o tragedie, imensă. Probabil, în România nu se percepe la fel ca aici, o astfel de situație. Dar PAOK este ceva special. Toți ce susțin PAOK se consideră ca fiind într-o familie imensă. Când apare o astfel de tragedie, emoțional, se resimte enorm. Se trăiește tot la cote maxime. Tristețea este imensă! Greu de explicat în cuvinte. Pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca niște rude, sunt familiile celor implicați în accident.

Toţi fanii greci se întorc din drum. Nimeni nu mai merge în Franţa pentru meciul de Europa League

Nu vreau să mă gândesc și-mi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Suntem cu sufletul alături de ei. Vorbim de niște tineri, e păcat de ceea ce s-a întâmplat. Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta. Istoria e plină de tragedii. Fiecare trebuie să aibă forța de a merge înainte, iar noi să-i susținem din toate punctele de vedere. Să simtă că e o mare familie lângă ei, care îi poate ajuta să meargă înainte. Cumva, trebuie mers înainte", a declarat Răzvan Lucescu pentru GazetaSporturilor.

Şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit în Timiş după ce microbuzul în care se aflau a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un TIR. Fanii se îndreptau spre Franţa, acolo unde joi PAOK va juca meciul din Europa League contra lui Olympique Lyon. PAOK a cerut amânarea partidei, dar fără succes. Clubul PAOK Salonic, în acord cu fanii, a decis ca sectorul dedicat oaspeţilor să fie închis. Toţi suporterii greci care urmau să facă deplasarea în Franţa se întorc din drum şi vor urmări meciul din faţa televizoarelor.

