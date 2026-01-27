Drone, roboţi, elicoptere şi un tren medical vor fi cumpărate de Guvern cu cele 16 miliarde de euro pe care le primim în programul Acţiunea pentru Securitatea Europei - SAFE. Pe lista de achiziţii mai apar transportoare blindate, echipamente pentru siguranţă nucleară şi generatoare de mare putere, de folos în cazul unei pene de curent de proporţii.

Protecţia Civilă va face achiziţii de 900 de milioane de euro.

Ministerul de Interne va cumpăra 15 corturi pentru adăpostirea populaţiei în caz de contaminare cu substanţe radioactive sau chimice şi 15 containere pentru decontaminare. Un tren-spital va intra şi el în dotarea DSU. Poate scoate rapid din zona periculoasă până la 300 de pacienţi în stare critică. Pe listă este şi un avion medical folosit în acelaşi scop. Planul de achiziţii include roboţi de intervenţie şi sisteme de drone pentru stingerea incendiilor care transportă cantităţi mari de apă în zone greu accesibile. Autorităţile se pregătesc şi pentru un posibil blackout. Vor cumpăra 200 de generatoare de mare putere care susţin inclusiv consumul unui ansamblu rezidenţial.

Unele achiziţii, cum ar fi trenul medical, sunt o premieră în România.

"Avem industrie, avem fabrică de locomotive, avem fabrica de vagoane, avem cine să poată să dotezeze medical trenul respectiv așa că există posibilitatea să se facă naționa", a spus Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

"Prin aceste investiţii, MAI urmăreşte să menţină ordinea publică şi protecţia populaţiei în condiţii extreme, să protejeze infrastructura critică şi continuitatea serviciilor esenţiale, să gestionăm evacuarea, fluxurile de populaţie şi situaţii cu victime în masă", a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat MAI.

Cele peste 16 miliarde de euro din programul SAFE vor fi folosite şi pentru a termina autostrada Moldovei şi autostrada Unirii.

Două segmente sunt decisive pentru transportul tehnicii militare. Paşcani - Siret şi Paşcani - Ungheni leagă Moldova cu restul ţării şi cu Europa. Asigură legătura strategică spre frontiera cu Ucraina şi Republica Moldova.

"Avem o alocare de 4,2 mld de euro. Sunt componente de infrastructură extrem de importante nu doar pentru dezvoltarea acelei zone, sunt componente destul de importante şi pentru mobilitatea militar", a spus şi Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului.

Armata are alocate aproape 10 miliarde de euro din programul SAFE. Cele 21 de proiecte de înzestrare includ transportoare blindate, elicoptere, sisteme de apărare antiaeriană, arme şi muniţii.

