Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele chinez Xi Jinping au convenit să extindă cooperarea în domeniile politic, economic și cultural în cadrul întrevederii de la Phenian care a deschis un nou capitol în relațiile bilaterale, a informat marți agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA, transmite Reuters.

- De ce a mers Xi Jinping în Coreea de Nord? Kim Jong Un sprijină pe deplin "principiul unei singure Chine" - Profimedia

În prima sa vizită din ultimii șapte ani la singurul aliat formal, prin tratat, al Chinei, Xi i-a spus lui Kim că își propune să promoveze progresul relațiilor, iar cei doi lideri au convenit să se străduiască pentru o comunicare strategică mai strânsă prin vizite ale oficialilor de rang înalt.

China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord

La rândul său, Kim i-a spus lui Xi că va sprijini pe deplin "principiul unei singure Chine". Marți, președintele Xi Jinping a vizitat Turnul Prieteniei Sino-Coreene din Phenian, ridicat în cinstea soldaților chinezi care au murit în Războiul Coreean, a informat agenția oficială de presă chineză Xinhua. Nu era clar la acel moment dacă cei doi lideri plănuiau discuții suplimentare, dar au plantat împreună un brad în incinta unei școli importante de formare politică pentru cadre de partid, ceea ce, potrivit Xinhua, simboliza "prietenia mereu reînnoită".

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În pofida unui limbaj ce denotă bunăvoință, analiștii au observat totuși priorități contrastante în rezumatele oficiale ale vizitei. În timp ce Xinhua a detaliat propuneri care variau de la schimburi la nivel înalt până la comerț și agricultură, împreună cu restabilirea legăturilor de transport, KCNA a prezentat întâlnirea ca un pact între parteneri egali, au spus analiștii. Phenianul a subliniat demnitatea regimului și "relația specială" dintre cele două țări vecine, a adăugat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud, în timp ce Beijingul a pus accent pe relațiile practice de la stat la stat și pe inițiativele sale vizând ordinea internațională.

"Coreea de Nord a eliminat elementele care ar fi putut să o facă să pară o parte subordonată, dependentă sau beneficiară și a rescris relația ca una între egali", a declarat Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Reunificare Națională. "A amplificat semnalele de solidaritate, cum ar fi mesajele anti-SUA și cele legate de Taiwan, în timp ce a șters semnalele de dependență sau subordonare", a adăugat acesta.

China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord, iar analiștii au afirmat că vizita președintelui Xi Jinping ar putea să se concentreze pe comerț și turism. "Există cu siguranță speranțe bune pentru relațiile China-Coreea de Nord", a spus Zhu, un medic de 43 de ani din Beijing, care a simțit însă că rămâne încă un decalaj de parcurs. "Simt că uneori cele două țări pot părea destul de prietene la suprafață, dar în realitate există încă multe probleme", a adăugat Zhu, care a refuzat să își dea numele complet.

Președintele Xi Jinping și prima doamnă Peng Liyuan au participat la un spectacol de cântece chinezești și nord-coreene, alături de Kim Jong Un și de soția sa, Ri Sol Ju și alți oficiali de rang înalt. Cântecele au subliniat "valoarea și apropierea prieteniei RPDC-China", a spus KCNA, referindu-se la numele oficial al țării, Republica Populară Democrată Coreeană. Kim a găzduit, de asemenea, un banchet pentru delegația condusă de președintele Chinei, la care Xi Jinping și-a exprimat dorința de a "împărtăși prietenie" cu Kim. Relațiile sino-nord-coreene au ajuns la un "nou start istoric", a mai declarat șeful statului chinez la evenimentul care a marcat cea de-a 65-a aniversare a tratatului bilateral de prietenie.

Președintele Xi Jinping a promis că Beijingul nu se va abate de la angajamentul său de a proteja interesele comune, a spus Xinhua luni. Mass-media nord-coreene nu au precizat însă dacă programul de arme nucleare al Phenianului sau relațiile cu Statele Unite au fost discutate în cadrul convorbirilor. Absența unor astfel de mențiuni sugerează că Beijingul ar dori ca vizita să fie prezentată în termenii legăturilor dintre cele două țări, a declarat Ja Ian Chong, profesor de științe politice la Universitatea Națională din Singapore.

În timpul primului său mandat, președintele american Donald Trump s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong Un, înainte ca efortul diplomatic fără precedent să se prăbușească din cauza cererilor SUA ca Coreea de Nord să renunțe la armele nucleare. Trump a declarat însă că ar fi dispus să reia negocierile. "Deși este foarte probabil ca liderii Chinei și Coreei de Nord să se consulte înainte ca Kim să se întâlnească din nou cu Trump, este puțin probabil ca Xi să funcționeze ca un catalizator pentru negocierile dintre SUA și Coreea de Nord", a estimat Leif-Eric Easley, profesor de studii internaționale la Universitatea Ewha Womans din Seul. Se așteaptă ca președintele Xi Jinping să revină în China marți după-amiază, conform informațiilor furnizate de agenția de știri Yonhap.